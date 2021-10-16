五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎 副刊版 2021/10/16 分享： 近年流行Staycation，更多港人愛入住本地酒店。除了大集團外，亦可以留意其他特色品牌。如開業一周年的The Hari Hong Kong，剛在第17屆HD Awards中榮獲「最佳高檔酒店」殊榮 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 90後行山女子組合 行遍香港50座高山挑戰難度 今日 90後行山女子組合 行遍香港50座高山挑戰難度 新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街 2021/10/15 新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街 兩大主題樂園Halloween 惡人再臨vs互動驚嚇埋身體驗 2021/10/15 兩大主題樂園Halloween 惡人再臨vs互動驚嚇埋身體驗 WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞 2021/10/14 WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞 新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目 2021/10/12 新都城中心舉辦體育主題活動 運動員任嘉賓兼體驗4大運動項目 酒店 Staycation