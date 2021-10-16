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五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎

副刊版 2021/10/16

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近年流行Staycation，更多港人愛入住本地酒店。除了大集團外，亦可以留意其他特色品牌。如開業一周年的The Hari Hong Kong，剛在第17屆HD Awards中榮獲「最佳高檔酒店」殊榮

...

欄名 : 本地遊

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