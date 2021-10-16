帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題 副刊版 2021/10/16 分享： 香港人很喜歡食一盅兩件，「飲茶」絕對是香港飲食文化之一。點心款式五花八門，如果可一次過任食喜愛的點心，絕對是件賞心樂事。帝景酒店的麗都軒推出「任點．任食90分鐘午市點心放題」，提供超過30款傳統美點、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 今日 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯 2021/10/15 劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯 柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單 2021/10/13 柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 2021/10/11 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 2021/10/11 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 香港 酒店 設計 餐廳 美食 新加坡 菜式 魚 海鮮 蝦