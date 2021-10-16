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帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題

副刊版 2021/10/16

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香港人很喜歡食一盅兩件，「飲茶」絕對是香港飲食文化之一。點心款式五花八門，如果可一次過任食喜愛的點心，絕對是件賞心樂事。帝景酒店的麗都軒推出「任點．任食90分鐘午市點心放題」，提供超過30款傳統美點、

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欄名 : 新鮮熱辣

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