BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐

BIBI & BABA星馬餐廳最新推出「Off-Menu」套餐（$480/位，須提前48小時預訂），以新加坡和馬來西亞的傳統美食為靈感，創作出一系列菜式。由馬來西亞主廚何維光掌舵設計，套餐菜單從烤沙嗲

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