BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 副刊版 2021/10/16 分享： BIBI & BABA星馬餐廳最新推出「Off-Menu」套餐（$480/位，須提前48小時預訂），以新加坡和馬來西亞的傳統美食為靈感，創作出一系列菜式。由馬來西亞主廚何維光掌舵設計，套餐菜單從烤沙嗲 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題 今日 帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題 劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯 2021/10/15 劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯 柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單 2021/10/13 柏寧酒店SKYE Roofbar & Dining 睇維港靚景歎全新餐單 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 2021/10/11 aqua spirit推出萬聖節搞鬼特飲 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 2021/10/11 香港JW萬豪酒店 推龍蝦美食住宿優惠 香港 酒店 設計 餐廳 美食 新加坡 菜式 魚 海鮮 蝦