低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 置業家居 2021/10/16 分享： 【新盤拆局】市場焦點集中沙田大型新盤的同時，多個新盤部署截擊，當中近年未有推盤的九建重出江湖，旗下將軍澳石角路新盤海茵莊園快推售，項目提供1,556伙，發展商公布開放式最細約200平方呎起步；而市傳開 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 你可能感興趣 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 01:00 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 01:00 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 01:00 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 最新專欄文章 更多 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 海茵莊園 環海‧東岸 一手市場