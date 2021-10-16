低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意

【新盤拆局】市場焦點集中沙田大型新盤的同時，多個新盤部署截擊，當中近年未有推盤的九建重出江湖，旗下將軍澳石角路新盤海茵莊園快推售，項目提供1,556伙，發展商公布開放式最細約200平方呎起步；而市傳開

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