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海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價

置業家居 2021/10/16

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久未有推售新盤的九建，今次推出將軍澳石角路新盤海茵莊園，市傳下周開放示範單位及公布首張價單，趕10月底開售。

海茵莊園地址所在石角路1號，由兩座住宅組成，包括第1座及第2座，提供1,556伙單位，戶型由

...

欄名 : 封面故事

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