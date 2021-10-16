海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 置業家居 2021/10/16 分享： 久未有推售新盤的九建，今次推出將軍澳石角路新盤海茵莊園，市傳下周開放示範單位及公布首張價單，趕10月底開售。 海茵莊園地址所在石角路1號，由兩座住宅組成，包括第1座及第2座，提供1,556伙單位，戶型由 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 你可能感興趣 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 01:00 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 01:00 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 01:00 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 最新專欄文章 更多 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 一手市場