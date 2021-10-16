2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場

【直擊將軍澳二手市況】無論康城站或將軍澳站一帶均有2房單位供應，其中日出康城2房已高見千萬，想買入場版2房？將軍澳已補價居屋最平$500萬入場，私人屋苑則由$620萬起。

區內代理指，最平$500萬可買

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