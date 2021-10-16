2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 置業家居 2021/10/16 分享： 【直擊將軍澳二手市況】無論康城站或將軍澳站一帶均有2房單位供應，其中日出康城2房已高見千萬，想買入場版2房？將軍澳已補價居屋最平$500萬入場，私人屋苑則由$620萬起。 區內代理指，最平$500萬可買 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 你可能感興趣 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 01:00 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 01:00 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 01:00 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 最新專欄文章 更多 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 放盤 將軍澳 二手市場 慧安園 將軍澳中心 將軍澳廣場