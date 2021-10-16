開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 置業家居 2021/10/16 分享： 【直擊將軍澳二手市況】海茵莊園約9成單位屬開放式及1房，但面積最細約200平方呎，空間不多，目前將軍澳區開放式放盤集中在將軍澳南，例如MONTEREY及SAVANNAH等新晉屋苑。將軍澳區開放式放盤量 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 你可能感興趣 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 01:00 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 01:00 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 01:00 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 最新專欄文章 更多 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 中原地產 放盤 將軍澳 二手市場 SAVANNAH MONTEREY 海翩滙