開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬

【直擊將軍澳二手市況】海茵莊園約9成單位屬開放式及1房，但面積最細約200平方呎，空間不多，目前將軍澳區開放式放盤集中在將軍澳南，例如MONTEREY及SAVANNAH等新晉屋苑。將軍澳區開放式放盤量

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