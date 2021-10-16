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1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤

置業家居 2021/10/16

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【直擊將軍澳二手市況】海茵莊園主打1房單位，而目前將軍澳區1房多集中在日出康城一帶新入伙屋苑，以LP6叫價最平，叫價由$645萬起。

市場消息指，海茵莊園1房單位佔約1,000伙，實用面積約280至

...

欄名 : 封面故事

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