1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 置業家居 2021/10/16 分享： 【直擊將軍澳二手市況】海茵莊園主打1房單位，而目前將軍澳區1房多集中在日出康城一帶新入伙屋苑，以LP6叫價最平，叫價由$645萬起。 市場消息指，海茵莊園1房單位佔約1,000伙，實用面積約280至 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 你可能感興趣 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 01:00 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 01:00 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 01:00 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 最新專欄文章 更多 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 今日 海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 印花稅 放盤 將軍澳 二手市場 LP6 MALIBU 天晉IIIB