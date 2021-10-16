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海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱

置業家居 2021/10/16

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將軍澳區近年深受用家及投資者追捧，皆因發展成熟，配套亦大大改善，而即將有主打細單位的大型新盤海茵莊園應市，有意偷步入市的準買家，可先了解一下將軍澳最新二手市況及周邊配套！

將軍澳作為香港新市鎮之一，發展

...

欄名 : 封面故事

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