海茵莊園 200呎起細絕將軍澳 同區細價樓大檢閱 置業家居 2021/10/16 分享： 將軍澳區近年深受用家及投資者追捧，皆因發展成熟，配套亦大大改善，而即將有主打細單位的大型新盤海茵莊園應市，有意偷步入市的準買家，可先了解一下將軍澳最新二手市況及周邊配套！ 將軍澳作為香港新市鎮之一，發展 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 你可能感興趣 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 01:00 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 01:00 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 01:00 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 最新專欄文章 更多 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 今日 1房 日出康城多選擇 LP6約數十伙放盤 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 今日 開放式 供應集中將軍澳南 呎價逾$2萬 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 今日 2房 將軍澳供應多 私樓$620萬入場 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 今日 海茵莊園 最快下周上樓書 月內開價 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 今日 低「lump sum」呎價高 潛在風險要留意 放盤 海茵莊園 將軍澳 一手市場 二手市場