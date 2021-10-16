九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易 置業家居 2021/10/16 分享： 九龍區半新樓1房選擇多，鍾情單幢樓或大型屋苑亦有供應，主要分布啟德、土瓜灣、深水埗及長沙灣多區，吸引不少年輕上車客進駐，其中黃大仙半新樓1房戶入場價由$450萬起。 九龍區半新樓主要集中在啟德、土瓜灣、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 傲凱方正實用 今日 傲凱方正實用 嘉匯向南光猛 今日 嘉匯向南光猛 嘉匯遠眺海景 今日 嘉匯遠眺海景 你可能感興趣 傲凱方正實用 今日 01:00 傲凱方正實用 嘉匯向南光猛 今日 01:00 嘉匯向南光猛 嘉匯遠眺海景 今日 01:00 嘉匯遠眺海景 最新專欄文章 更多 嘉匯遠眺海景 今日 嘉匯遠眺海景 嘉匯向南光猛 今日 嘉匯向南光猛 傲凱方正實用 今日 傲凱方正實用 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 2021/10/09 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 2021/10/09 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 中原地產 放盤 鑽嶺 環海‧東岸 青薈 喜遇 喜漾