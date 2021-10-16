九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易

九龍區半新樓1房選擇多，鍾情單幢樓或大型屋苑亦有供應，主要分布啟德、土瓜灣、深水埗及長沙灣多區，吸引不少年輕上車客進駐，其中黃大仙半新樓1房戶入場價由$450萬起。

九龍區半新樓主要集中在啟德、土瓜灣、

...