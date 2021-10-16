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傲凱方正實用

置業家居 2021/10/16

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單位：高層B室

實用面積：282平方呎

叫價：$600萬（呎價：$21,277）

單位提供：利嘉閣（96001851）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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