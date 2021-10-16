傲凱方正實用 置業家居 2021/10/16 分享： 單位：高層B室 實用面積：282平方呎 叫價：$600萬（呎價：$21,277） 單位提供：利嘉閣（96001851） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易 今日 九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易 嘉匯向南光猛 今日 嘉匯向南光猛 嘉匯遠眺海景 今日 嘉匯遠眺海景 你可能感興趣 九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易 今日 01:00 九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易 嘉匯向南光猛 今日 01:00 嘉匯向南光猛 嘉匯遠眺海景 今日 01:00 嘉匯遠眺海景 最新專欄文章 更多 嘉匯遠眺海景 今日 嘉匯遠眺海景 嘉匯向南光猛 今日 嘉匯向南光猛 九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易 今日 九龍半新樓1房選擇多 遍布多區$450萬起有交易 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 2021/10/09 新房策建站消息刺激 白石角15%業主反價封盤 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 2021/10/09 倡建「北部都會區」融合港深發展 料新界北變天 放盤 傲凱