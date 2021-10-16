皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意 置業家居 2021/10/16 分享： 由尚家生活及資本策略等發展的渣甸山豪宅皇第，背靠翠綠山巒，日前開放實用面積達4,078平方呎的複式示範單位。全屋備有日式禪風裝修，配合木系家具及擺設，感覺自然溫暖之餘，亦不失豪宅氣派。 渣甸山豪宅皇第， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 今日 洪水橋#LYOS提供341伙 最快下周上樓書 堅尼地城KENNEDY 38六成1房戶 最快下月初推售 今日 堅尼地城KENNEDY 38六成1房戶 最快下月初推售 沙田名日‧九肚山推樓價85%一按 3年免息免供 2021/10/09 沙田名日‧九肚山推樓價85%一按 3年免息免供 東九龍KOKO RESERVE明日招標賣28伙 夥拍中銀推綠色按揭 2021/10/09 東九龍KOKO RESERVE明日招標賣28伙 夥拍中銀推綠色按揭 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 2021/09/25 屏山南屏匯開放式呎價逾$1.6萬 創屏山區新高 豪宅 皇第 一手市場