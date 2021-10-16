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皇第4,078呎複式大宅 盡顯日式禪意

置業家居 2021/10/16

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由尚家生活及資本策略等發展的渣甸山豪宅皇第，背靠翠綠山巒，日前開放實用面積達4,078平方呎的複式示範單位。全屋備有日式禪風裝修，配合木系家具及擺設，感覺自然溫暖之餘，亦不失豪宅氣派。

渣甸山豪宅皇第，

...

欄名 : 新盤速遞

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