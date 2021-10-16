日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋 置業家居 2021/10/16 分享： 斥資逾$500萬打造的佐敦日式餐廳hare晴舍，將咖啡及酒糅合在一起，日間為咖啡店，夜間搖身一變成居酒屋，旨在客人可以愉快地用餐。 彌敦道車來人往，轉入德成街後可感受一刻寧靜，今年入伙的新盤本木正正屹立 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 2021/10/09 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 香港房屋經理學會：法團運作應增透明度 加入專業人士助監察 2021/10/02 香港房屋經理學會：法團運作應增透明度 加入專業人士助監察 日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝 2021/09/25 日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝 本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士 2021/09/18 本地品牌本木序 研發天然護理品 貼心照顧香港女士 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 2021/09/11 「田家姐」張紋嘉築同居愛巢 營造輕奢工業風 餐廳 日式料理 創業 本木