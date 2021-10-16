日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋

斥資逾$500萬打造的佐敦日式餐廳hare晴舍，將咖啡及酒糅合在一起，日間為咖啡店，夜間搖身一變成居酒屋，旨在客人可以愉快地用餐。

彌敦道車來人往，轉入德成街後可感受一刻寧靜，今年入伙的新盤本木正正屹立

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