近期由公司冠名贊助的置業按揭電視特輯，內容圍繞豪宅買賣、換樓及其他置業投資心法，一連6集助廣大市民愈住愈富貴。在眾多樓宇類別，豪宅相信是大部分人的終極「Dream House」。然而，豪宅的入場門檻高，買家一般都是實力雄厚，部分更以「Full Pay」形式購入豪宅。不過，現時銀行提供的按揭息口低，吸引部分買家利用槓桿方式入市，並再將手上的資金用作於其他投資。以下是入市豪宅以及申請按揭須知：

公司名義買樓須查「流水帳」

銀行承造豪宅按揭與一般住宅單位大致相同，然而豪宅銀碼較大，根據金管局要求，$1,000萬或以上的物業的按揭成數最高為5成，因此買家須預備充足的首期資金。另外，銀行會視乎買家是否已持有物業或有按揭在身、自用或非自用、收入是否主要來自香港等等，按揭成數或有所調整。要注意，部分豪宅買家為「老闆級」，若以「公司名義」購買豪宅，在承造按揭時，銀行須查看公司流水帳，並會審視公司的營利能力，買家亦須繳付15%從價印花稅（AVD）及15%買家印花稅（BSD），相關稅款所費不貲。

不少買家鍾情於一手豪宅，發展商為了讓買家有更鬆動的財政預算，或設有多款付款方式以供選擇，一般較常見的如由與發展商合作的財務機構提供一按或二按計劃，部分最高按揭成數可達7至8成。而成交期亦較為彈性，一般為120 / 180 / 210天等，曾有發展商推出3年超長成交期的付款方法。另外，亦有發展商提供「先住後付」付款方式，即買家簽署買賣合約時，只需支付部分首期（如1成）即可入住該單位，餘額於指定年期過後才繳付，讓買家有更多時間籌集資金，換樓客則有更充裕的時間出售原有的物業。

資產證明申按揭最多借4成

除了富豪及投資客，事實上不少藝人亦投資有道，並愛買「磚頭」保值，近年亦不乏藝人購買豪宅的新聞。部分藝人資產豐厚，但收入或不穩定或未能提供足夠收入證明，可考慮透過「資產證明」申請按揭。要注意銀行以資產水平計算按揭時，成數最高為4成。資產淨值亦不得少於樓價的100%，即如物業樓價為$3,000萬，資產淨值不得少於$3,000萬。資產證明可包括港元存款、外幣、股票、債券、現契樓等，每間銀行各種資產的審查及估值均有不同，如要以資產證明申請按揭，事前可先向專業按揭轉介公司查詢。

▲ 筆者指，豪宅買家如收入不穩定或未能提供足夠收入證明，可考慮透過「資產證明」申請按揭，銀行會以資產水平計算按揭，成數最高為4成。