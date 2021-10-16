湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起 置業家居 2021/10/16 分享： 珠海西部中心城區屬發展成熟的片區，由交通網絡、教育醫療、消閒生活等一應俱存，而由3大發展商打造的湖心明悅花園，更同時兼備低密度、超高實用的矜罕屋則，入場門檻由約￥145萬起。 佔地約3.6萬平方米的湖心 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起 2021/10/09 華發天茂國際半島坐擁中心河景 首期￥81萬起 懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起 2021/09/25 懿臻山森林公園為鄰 連裝修售￥156萬起 鈞策•中安廣場現樓連裝修 售價￥146萬起 2021/09/18 鈞策•中安廣場現樓連裝修 售價￥146萬起 鳳山府坐擁明珠輕軌站優勢 連裝修售價￥244萬起 2021/08/28 鳳山府坐擁明珠輕軌站優勢 連裝修售價￥244萬起 天湖‧慧創城提供1至3房戶型 ￥70萬起入場 2021/08/14 天湖‧慧創城提供1至3房戶型 ￥70萬起入場 人民幣 發展商 物業 設計 地產 珠海 公園