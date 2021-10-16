湖心明悅花園低密度配套齊 入場門檻￥145萬起

珠海西部中心城區屬發展成熟的片區，由交通網絡、教育醫療、消閒生活等一應俱存，而由3大發展商打造的湖心明悅花園，更同時兼備低密度、超高實用的矜罕屋則，入場門檻由約￥145萬起。

佔地約3.6萬平方米的湖心

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