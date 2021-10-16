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柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報

置業家居 2021/10/16

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東南亞物業多較港樓低水，發展潛力亦高，近年成為不少港人的投資之選。是次為大家推介的柬埔寨首都‧國金第2期，由香港金鏗集團旗下Urban Hub Development發展，提供1,850伙，戶型多元且

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欄名 : 海外置業

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