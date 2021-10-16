柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 置業家居 2021/10/16 分享： 東南亞物業多較港樓低水，發展潛力亦高，近年成為不少港人的投資之選。是次為大家推介的柬埔寨首都‧國金第2期，由香港金鏗集團旗下Urban Hub Development發展，提供1,850伙，戶型多元且 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 2021/10/09 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 2021/10/02 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 2021/09/25 曼谷KRAF邦納溪園別墅配套齊起居便 $70餘萬有交易 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 2021/09/18 加拿大Brooklyn Townhomes連花園及車庫別墅 入場費僅$430.1萬起 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 2021/09/11 倫敦1 Ashley Road享開揚濕地景 開放式$454.6萬入場 柬埔寨 海外物業