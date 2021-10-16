IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園

隨着電競熱潮的興起，IKEA特意與電競潮牌ROG攜手合作，推出結合電競及家用需要的電競系列，為電競玩家度身打造電競家居方案。全新系列集兩大優點於一身，除了能滿足不同電競玩家的需要，也是一件符合人體工學

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