IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 置業家居 2021/10/16 分享： 隨着電競熱潮的興起，IKEA特意與電競潮牌ROG攜手合作，推出結合電競及家用需要的電競系列，為電競玩家度身打造電競家居方案。全新系列集兩大優點於一身，除了能滿足不同電競玩家的需要，也是一件符合人體工學 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 2021/10/09 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 2021/10/09 HomeSquare超筍優惠組合 一律均售$3,000 DACH多功能露營小工具 時尚實用 2021/09/18 DACH多功能露營小工具 時尚實用 TREE實木家具新品 締造秋日氣氛 2021/09/18 TREE實木家具新品 締造秋日氣氛 Airfree空氣消毒殺菌機 殺菌效能高又省電 2021/08/28 Airfree空氣消毒殺菌機 殺菌效能高又省電 IKEA 電競 電競周邊配件 消費資訊