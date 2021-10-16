Devialet揚聲器 限量版原音之選 置業家居 2021/10/16 分享： Phantom揚聲器系列，是法國聲學工程公司Devialet近年最具代表性的出品之一。剛推出的Phantom II灰綠色限量版，全球僅發行1,000部，別具收藏價值。美國音響品牌Klipsch新近推出 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 LG全新電視系列 完美展現影院級觀賞畫面 2021/10/09 LG全新電視系列 完美展現影院級觀賞畫面 Dyson V12革命新作 2021/09/25 Dyson V12革命新作 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 2021/09/18 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg 2021/08/21 吸塵機對決！ Dyson Omni-glide與Dyson Micro 1.5kg Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 2021/07/17 Philips全新熨板蒸氣掛熨機 強力方便快速見效 家居 影音器材 Apple 串流 語音助理 消費資訊 美國 法國