Devialet揚聲器 限量版原音之選

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置業家居 2021/10/16

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Phantom揚聲器系列，是法國聲學工程公司Devialet近年最具代表性的出品之一。剛推出的Phantom II灰綠色限量版，全球僅發行1,000部，別具收藏價值。美國音響品牌Klipsch新近推出

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欄名 : 影音家電

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