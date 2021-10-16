兩大方向 看智慧旅遊的煉成

發展智慧旅遊需要大量技術支援和跨界別合作，然而本港無論在硬件配套、科技應用，或跨界協作方面均未如理想，當局應借鏡其他旅遊城市的成功經驗，制定改善策略。同屬傳統熱門旅遊目的地的巴塞隆拿和阿姆斯特丹，在數據開放及管理、官民商學協作的經驗，便可為本港帶來啟示。

方向一：數據開放和管理

智慧旅遊涵蓋各種資訊科技的應用，其中數據是「智慧」的基礎，卻是本港較弱的一環。

香港旅遊發展局於2018年9月推出首個官方旅遊着陸網站「遊@香港」，為連結各關口免費Wi-Fi的旅客，提供往來旅遊熱點的旅遊資訊，惟相關網站資訊並不全面，旅客若想獲取更多資料，便需要到其他網站查詢，未能做到一站式服務。

另外，有本港學者接受傳媒訪問時指出，旅發局提供的統計數據，與學者所見的大數據存在落差，箇中原因或與旅發局主要透過問卷或面談收集旅客數據，方式與大數據不同有關。這反映本港欠缺統一數據收集和分析平台，無法將不同來源的數據整合並加以應用。

設旅遊觀測站 整合各方數據

反觀巴塞隆拿，當地政府於早於2017年設立「巴塞隆拿旅遊觀測站」，以收集4個旅遊數據統計專業組織的數據與資訊，包括旅客背景與行為、可持續旅遊指標、網上旅遊聲譽、特定產品與市場研究等數據，並將之轉化為實用資訊，以便政府與業界分析及監察旅遊活動，並定時公布分析報告。

當地亦設有旅遊流動計劃，根據機場、港口、市政服務和警方提供的數據，每月預測旅遊活動的情況，並提醒相關人士哪些日子屬於旅遊高峰期，以及哪些地方為熱門地點。當局又訂立地區旅遊管理計劃，每月公布每日旅客數目推算結果，並列出當月涉及多於一萬人的活動，當系統推算某天會多於7萬人聚集，便會顯示紅色警告，通知民眾避免前往人多擠迫的地方。

當地亦有利用資訊科技與電話應用程式，向旅客提供即時旅遊資訊，如文化、體育活動的舉辦時間，幫助他們安排行程。

推虛擬數據卡 實時收集旅客足迹

為加強收集數據，智經建議政府可向旅客提供虛擬數據卡服務。旅客只需下載虛擬數據卡，並容許政府收集和分析瀏覽記錄、移動路徑、逗留時間等不涉及個人私隱的資料，便可在旅程中隨時連接網絡。虛擬數據卡有助政府實時收集、分析甚至預測旅客行為、消費偏好、旅行足迹等數據，並利用大數據和人工智能技術，作更深入的客流分析及預測，從而協助制定措施。

智經亦建議當局推出手機應用程式，整合各政府部門官方網頁提供的旅遊資訊，建設一站式旅遊服務平台。

方向二：官民商學協作

智慧旅遊目的地強調跨界協作，涵蓋公營、私營、學者、專業人士及民間各持份者。

在這方面，近年港澳分別就大灣區的智慧旅遊發展舉辦論壇，並邀請香港、內地及澳門等學者、研究人員和旅遊業界代表，共同探討大灣區智慧旅遊和大數據領域的最新發展，以及行業迎來的機遇與挑戰等前瞻性問題。

跨界共同研究 改善旅業管理

惟跨界協作的重點，是將討論成果實踐，本港在鼓勵各持份者交流的同時，應設法推動更實質的協作。阿姆斯特丹研究機構「The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions」，便集合公、私營、學術機構協作，共同就城市發展議題進行研究，以改善當地旅遊業的管理，研究議題包括探討如何進行負責任的城市數碼化，強調應用AI、大數據、機械的同時，需要顧及公眾參與、社會宜居水平及可持續發展的問題。

當地政府又聯同荷蘭及歐洲多間大學，合作制定可持續發展旅遊業指引，給予當地居民和其他持份者更積極的角色。

一比一配對資助 增協作誘因

本港當局若要促進跨界協作，其中一個方法，是透過一比一配對資助，為有意進行數碼轉型的旅遊機構提供支援，並借此創造實驗環境，讓不同界別的持份者於社區情境中，共同設計、試驗、開發和改良智慧旅遊產品或服務，例如透過鼓勵民間推展「沙盒」實驗，在規範場地或空間內進行項目創新。

由於計劃採用配對形式提供資助，料可加強各方參與和協作誘因，並鼓勵市民、旅遊業界、創科專業人士及學者等提出創新意念，進行實驗計劃。

踏入數碼時代，資訊科技的應用將愈趨廣泛，旅遊業亦要與時並進，本港有必要擬定策略，加強大數據、AI、物聯網等科技應用，促進本港旅遊業與世界接軌，提升競爭力。

▲ 資訊科技應用愈趨廣泛，旅遊業亦要與時並進，本港有必要擬定策略，加強大數據、AI、物聯網等科技應用，促進本港旅遊業與世界接軌。（資料圖片）