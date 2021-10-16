無人駕駛普及 釋放城市空間

未來數周，本欄將圍繞無人駕駛汽車開展新一系列的文章。筆者先描述這項技術如何重新定義未來的都市生活，即使讀者並非駕駛人士也會受其影響，然後解釋Uber如何在自動駕駛業務陷入泥沼以及汽車人工智能的瓶頸，最後介紹中國別出心裁的解決方法。

Google無人車 無軚盤腳踏

香港讀者所熟悉、由Tesla推出的Autopilot功能，其實並不算是真正的無人駕駛。盡管Telsa宣傳所謂「全自動駕駛功能」，但其美國官網直言，Autopilot只是一項「輔助」功能，要求駕駛者仍然要雙手握住軚盤，全神貫注，準備在突如其來的情況下接管駕駛。汽車和科技業界一般估計，要到2030年後，無人駕駛技術才算成熟，並向大眾市場推出完全由電腦完成所有操控的車輛。

筆者首先想到的改變，是車的設計。19世紀末的汽車仍然模仿馬車而造，多年後才逐漸擺脫「馬拉車」的影子；同樣道理，未來無人駕駛汽車的模樣，很可能與現今的汽車完全不同。Google在美國加州總部附近測試的無人車，已除去軚盤和腳踏，其部分設計概念圖顯示，4位乘客可圍坐一張桌子，車廂內部就像一個迷你客廳。

無人駕駛技術還將挑戰汽車所有權的觀念。除了貨車等商用車輛，一般私家車由購入直至廢棄，期間大部分時間都處於閒置狀態，但因為有車就代表可以享受隨時用車的便利，所以買車仍然顯得合理。

然而，這種邏輯開始被近年興起的Uber、滴滴出行等叫車應用程式動搖。如果將來無人駕駛汽車充足，在手機上按幾下便能迅速享受用車的便利，那麼再花一大筆錢買車、支付保險，在擠擁的街道上苦苦尋覓泊位，便顯得「攞苦嚟辛」。

提升使用率 減泊位需求

經合組織（OECD）屬下的國際交通論壇（International Transport Forum，ITF）認為，無人駕駛汽車終會替代城市裏大部分的私家車、的士和巴士，將來的無人車隊營運商可大幅壓縮車輛的閒置時間，靈活編排它們24小時不停接客，提升使用率。換言之，用少得多的無人車即可達到同樣的運輸能力，Google自動駕駛研究項目Waymo的開創人Sebastian Thrun便預計，屆時美國路上的車輛可能只有目前的30%。而且無人駕駛汽車幾乎全日運作，停車位的需求亦會減少，也釋放出更多城市空間作其他用途。

這種情況會為汽車業帶來深刻的轉變，汽車製造商最終可能要把無人駕駛汽車賣給如Uber這類的服務商，而非個人。ITF預測，汽車行業的重心將由硬件轉至軟件、由銷售實體汽車轉至銷售載客服務，正如手提電話發展之初，造就了如諾基亞這樣的製造商，但最終贏家卻是Google、Apple這類建立操作標準和提供服務內容的公司。

降意外機率 保費維修需求減

隨着汽車保險的覆蓋對象由數百萬車主，減至少數幾家無人車隊服務商，保險公司不論在議價還是盈利能力，恐怕都大不如前。以美國為例，目前94%車禍緣於人為失誤，可是無人車不會飲酒、不會超速、也不會被一通電話分神，所以發生交通事故的機率更少，換言之保費會被進一步壓低，連帶汽車維修和零件的需求也可能隨之減少。Waymo的無人車自2009年起已行駛了3,200萬公里，期間涉及十數宗輕微事故，但無一錯在汽車或導致重傷。美國運輸業智庫The Eno Center for Transportation估算，如果90%的汽車改為全自動駕駛，美國交通事故的數量將由每年550萬宗降至130萬宗，死亡人數將由32,400人降至11,300人。

最不願看見以上情境的，應是汽車製造商，他們會堅稱下一代人仍然想有駕駛的樂趣，因此還是會買屬於自己的車。然而，人類駕駛者將會愈來愈受到政府和乘客排擠，因為無人車內的人工智能系統比人類更可靠。它可根據實時交通數據規劃路綫，避免擁堵，又可緊靠着其他無人車以高速行駛，間接增加道路容量。

AI更可靠 人類駕駛者將被排擠

筆者猜想，各地政府首先會禁止人類駕駛者進入高速公路，原因是他們駕車「太慢」，影響其他道路使用者；未來道路的設計也會配合無人駕駛技術，而毋須遷就人類在反應和視力上的限制，例如每條行車綫變得更窄、實體交通標誌和燈號改為實時串流數據等。

相信讀者開始理解，為何科技公司如此熱衷無人駕駛技術。由於司機的工資是叫車服務營運商的最大成本，Uber希望未來由無人車隊代替人類司機；Telsa也明言，現時的電能車製造業務只是過渡，其最終目標是建立無人駕駛車隊。然而，Uber的開發過程並不順利，上年底更將旗下自動駕駛部門出售，本欄下篇將簡介Uber的個案。