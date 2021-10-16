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有目標無細節 全民減碳從何開始？

評論版 2021/10/16

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本港10月內懸掛兩個八號或以上的颱風信號，相當罕見，對上一次已經是1974年。颱風「獅子山」及「圓規」造成多區水浸，甚至人命傷亡。在氣候危機下，颱風的強度增加，如果下次淹沒岸邊鐵路站甚或過海隧道，帶來的經濟損失及傷亡，想想也不寒而慄。

紐約風災十年未修復 損失1500億

以上說的似是電影情節，卻也是活生生的事例，而且經濟代價不菲。同為國際大城市的紐約，在2012年遭颱風「桑迪」吹襲，洪水淹沒曼克頓多個地鐵站及渡河隧道，災後用上超過10年都未能完全修復，經濟損失190億美元（折合約港幣1,482億元），可見要防止洪水及沙泥破壞交通基建，防災設施不可或缺。去年，陸軍兵團甚至建議為大紐約灣區策略性防洪--建設6公里長海堤預防風暴潮及洪水，預算1,190億美元（折合約港幣9,282億元）。

環境局上周五公布《香港氣候行動藍圖2050》（下稱《藍圖》），預留2,400億港元應對氣候變化，但具體將如何善用預算在防洪防災、節能減排等措施上，仍未交代具體細節。

港未為高碳排行業 定減排目標

環境局局長黃錦星明言，要成功應對氣候變化，政府、私營界別和市民大眾必須上下一心，積極行動。《藍圖》雖然提出明確目標，在2050年或之前達致碳中和，卻並未為高碳排放行業定下減排目標。

香港66%的碳排放源自發電，而運輸及廢物的碳排放，分別佔18%及7%，企業的取態直接影響達致碳中和的成效。政府要為高碳排放的電力、運輸及棄置大量廢物的相關行業訂立法定要求，例如指向耗能大的行業交出碳中和路綫圖，或是向商業用電大戶實施累進制收費；碳排放較少的上市企業，也至少在每年的可持續發展報告，滙報不同商業活動的碳排放量（或謂範圍一、二、三排放數據），讓立法會、公眾及投資者監察，加快減排步伐。

增綠色投資 為氣候支出融資

應對氣候變化的支出龐大，長遠不宜單依賴政府庫房。香港要發揮國際金融中心的優勢，透過加強綠色借貸、綠色債券等領域，增大綠色投資，不但用於建設應對氣候危機的基建項目，更應惠及民間，包括推動現有樓宇及企業節能減排、加強可再生能源設施普及化等。

氣候峰會（COP26）將在月底舉行，香港既然把握時機推出《藍圖》，也應加快透過綠色金融進行減碳，杜絕一切以綠色金融為名、「漂綠」為實的項目混水摸魚，例如發綠債支持興建「焚化爐」，也別以增加核電比例，充當「零碳能源」。

撰文 : 劉兆朗 綠惜地球高級項目主任

欄名 : GREEN FORUM

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