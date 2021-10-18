估不到山西成為全國焦點，得靠這次水災。它一早該得到更多的目光，而非只成為像笑話一樣的，一提起山西，就想到煤老闆。

但山西確是煤礦富戶，同時作為百姓窮鄉，收入差異極大。它提供了差不多全中國四分之一的煤產量，供應十多個省份。可是，過度開採和不規範採礦，是長期被忽略的問題。其實，坊間有不少獨立報道調查寫過，但幾十年的問題，從經濟到環保，影響之廣，根本不是報道之力可解決。譬如基本的挖礦洞地點，表層和礦層間要保持的中空，挖了，就定會引致水土流失，有時是周邊地貌乾涸、有時是破壞原水道系統，極可能和水災有關。

說山西該早名聲在外，是指它其實古文化豐富，而且多是保留下來，上千年的古建築。平遙古城現正舉行年度電影節，已成了現在中國最有規模的民間電影節。但古城有二千年歷史以上，就算放進近二百年近代史，它還可說是中國金融業先驅。因為清代晉商黃金年代，平遙是北方通中亞東北以至南方的物流樞紐，去到平遙，北京就不遠了。生意愈做愈大，真金白銀不方便帶那麼多，才開始用票號，見票交易，成為早期的銀行系統。所以，去平遙旅遊，最吸引是看鏢局銀莊。

其他文物點就更多，雲崗石窟的各種佛像，混雜西域至波斯風味；純中國傳統，必看木塔。山西的全國重點保護文物最多，有多達五百座元代建築，三座僅存的唐代木建築也在此。之前仿效梁思成走山西古建之旅，才真被打動。他爬上應縣木塔量度的事迹已成傳說。他意思是，想不到這表面上封塵的破舊中，埋藏了那強大的能量和精神，當然還有美。