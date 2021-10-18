上周，減磅戰友Shirley前來會面，剛巧天文台預告下午稍後將掛八號風球，我問：「你家中儲糧夠嗎？據聞超市的麵包及蔬菜早已被購光！」

Shirley驚問：「是嗎？我還打算稍後去買菜，我和男友平日三餐多外膳，家中並無儲糧。」

「其實你可儲備一些包裝麵類，如米粉、上海麵、通粉、烏冬、非油炸拉麵等，多加一隻雞蛋就行；日式鰹魚汁、昆布湯、麵豉湯或盒裝脫脂上湯，也是方便湯底之選，若你不吃早餐或少吃一餐，也是減磅大忌。」我說。

近年，坊間推出真空即食雞胸，有不同味道，且脂肪量低，隨時加熱食用就可，十分方便，可考慮置於冰箱備用。

Shirley尷尬笑道：「聽來似乎簡單，但我素來懶於煮食……」

「免煮又低脂的早餐，可選穀物早餐如玉米片、麥麩片，加入低脂奶、低糖豆漿或燕麥奶就可直接食用。」Shirley疑惑地問：「但經常聽說穀類早餐含糖量高，亦有說它口感香脆是經油炸處理！」

我解釋：「穀物早餐一般並非油炸，而是經烘焗製成；但選購時必須注意成分，為增添味道及口感，不少穀物早餐會加入白糖、蜜糖或糖漿，隨時掉進低脂高糖的陷阱。」建議選購原味穀物片，另加提子乾、杏脯乾或其他無添加糖的水果乾同吃。

「也可一試，穀物早餐的保存期也長，早前特意買來乳酪、方包、火雞片及芝士，打算每天自備早餐，結果只吃了兩天，最後因過期而丟棄了！」Shirley說。

我再提議：「下次你可先將麵包放入冰箱，一般可保存三至六個月，食用時才取出翻熱。同時，也可考慮購買包裝水餃作為簡便午餐，但要留意，豬肉水餃的脂肪量較高，宜選雞肉水餃或鮮蝦水餃。」

「不錯！我男友也喜歡吃水餃！」

「最好加點蔬菜，如娃娃菜、津白、椰菜、金菇等，也很容易烹煮。」

「我打算買有機沙律菜，加入沙律醋就可食用呢！」Shirley從容地說。