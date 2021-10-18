氣場，乃人之隱形能量的描述，氣場強大者，魅力懾人。不見得聲大夾惡、眼神凌厲、又或財大氣粗就代表氣場强大；亦不見得溫文爾雅、慢條斯理、適時讓步者，就是氣場弱。行為、聲浪、財富，跟個人氣場沒有必然關係。

心境坦蕩明亮、豁達大方、氣息和順，必定氣場強大。具IQ和EQ，並能放低自己的人，低的是姿態，強的是氣場。相反，行為閃縮、小家、唯我獨尊者，失道寡助，氣場和格局俱小。

美國意識能量學宗師、心理學家David Hawkins發現，人類情緒都有能量頻率，其「情緒能量表」指出，以200分的「勇氣」為基準，居於其上的八個情緒狀態可稱之為「能量」，分別是：+1對人信任、活力、安全感、靈活（250分）；+2抱持希望、樂觀、真誠、友善、心扉敞開、成長（310分）；+3寬容、原諒（350分）；+4理性諒解、智慧、創造（400分）；+5愛、專注生活中的美好與幸福（500分）；+6寧靜喜悅耐性、慈悲、平靜、持久的樂觀（540分）；+7安詳、平和、內外分別消失（600分）；+8開悟正覺、合一、無我（700-1000分）人類意識進化的頂峰，合一、無我。

相反，居於200分「勇氣」以下的八個情緒狀態，則被稱為「壓力」，全是負能量：-1驕傲輕蔑、自我膨脹（175分）；-2憤怒仇恨（150分）；-3貪婪、慾望（125分）；-4恐懼焦慮（100分）；-5憂傷懊悔、放不下過去（75分）；-6冷漠絕望、覺得世界沒希望（50分）；-7罪惡自責感（30分）；-8對自己感羞愧（20分）。一個人若情緒能量只得20分，已屆自毁邊緣。

Hawkins的情緒能量表，可解釋氣場強大是甚麼一回事，就是一個人內在有正面情緒（Power），繼而從內而外散發出來。氣場強大的人恍如擁有萬有引力，把人吸過來，且得道多助。這個當然，我們天性都喜歡與正面、美好、吉祥的人和事一起。做人已不是件易事，有得選擇的話，當然揀跟氣場好的人為伍，誰想經常對住個招惹周身負能量、麻煩和不祥事給自己和身邊人的剋星？