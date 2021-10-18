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8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司

副刊版 2021/10/18

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這兩年，大家因疫情關係難以四出旅遊，不少人都想念「鄉下」日本，那不如來一田超市（大埔）逛逛，緬懷一下「鄉下」美食的滋味吧﹗

一田超市（大埔）日前以全新面貌裝修後再登場，面積逾2萬呎，以森林系元素營造自然

...

欄名 : 新鮮熱辣

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