孫中山與咖喱潛艇 有甚麼關係？

近日看到幾則消息有聯想，首先日本有人設計一款咖喱飯專用盤，白飯鋪上像座山，咖喱汁分開放底下，像山腳下的湖泊，交織出一幅山水畫，設計理念來自飯與咖喱的相遇時機，該由食用者自己掌控，不得不佩服職人心思。另一則新聞，是美國核動力潛艇康涅狄格號在南海國際水域海底撞到東西，多名船員受傷，美國一直無公布詳情，引起外界猜測。第三則新聞，是習近平在紀念辛亥革命110年大會，提到緬懷孫中山。孫中山、潛艇和咖喱，有甚麼關係呢？

不同國家軍隊潛艇船員伙食不一樣，英國海軍和日本海上自衞隊潛艇船員有個習慣，一周有一天會吃咖喱。最多人講的理由，是因為船員水下航行生活久了，時間感逐漸模糊，吃咖喱每周一次，提醒日子。不過亦有說理由並非如此，例如日本，起初因為沒出海的船員以前星期六只在潛艇待半天，為處理剩下食材，丟進咖喱煮午飯，方便快捷食完便放假，後來星期六都休假，就提前到逢星期五吃咖喱。

另一個傳說，孫中山與日本咖喱的發展有關，因為他幫了一個印度人。話說逾100年前的日俄戰爭，日本打敗俄國，東京成為亞洲知識分子嚮往的留學之都，魯迅、孫中山等都去，東京成為了反西方殖民主義的根據地。

印度革命領袖Rash Behari Bose反對英國殖民統治，尋求印度獨立，被當局追捕，逃至日本認識了孫中山。據說孫中山協助他，他因而認識一些日本人物，寄居在一家賣西點的店舖老闆家中，更娶了老闆女兒，將印度咖喱秘方相贈。老闆推出印度咖喱，配上靚白米，在市場打開知名度。

咖喱在日本落地生根，經過很多努力，不能簡單說因為孫中山，而印度咖喱亦只是日本人吃的其中一種咖喱。日本人國民食譜中，除了拉麵、壽司等，咖喱同樣重要。在所有以咖喱聞名的國家中，日式咖喱偏甜、溫和，沒有印度咖喱辛辣嗆口。日式咖喱成為日本飲食文化一部分，是由19世紀明治時代早期開始。

咖喱源自印度，英國人殖民印度時，咖喱傳入英國。以前看過一本挺有意思的書，胡川安等人撰寫的《食光記憶：12則鄉愁的滋味》，提到日本人最初對咖喱的體驗，來自明治時代獲得公費到美國留學的山川健次郎。山川有寫日記習慣，除了求學紀錄也有生活點滴，介紹了歐美的咖喱。當時日本政府提倡學西方，包括吃西洋料理，西洋等同文明開化，日本人接觸英國人改過的印度咖喱，當成西洋料理。一開始在通商口岸橫濱，之後咖喱飯在日本全國獲廣泛接受，和當年北海道的開拓有關。

日式咖喱普及 全靠軍隊

北海道的農業開拓學美國，札幌的農業學校引進西洋野菜移植，當時農校食堂歐式咖喱飯是其中常吃的，引進的野菜中，洋蔥、紅蘿蔔和馬鈴薯造就了日後的日式咖喱。當地本身亦有馬鈴薯，隨着西洋料理引進日本，需求及產量增加，日式咖喱飯中要有薯仔等，逐漸滲入民間。

日式咖喱與印度咖喱之不同，其中包括這三種配菜，當時加入它們的原因，在於推廣這三種新引進的食材。除了它們，日式咖喱還有很重要的特色，配菜福神漬也就是醬菜。明治維新也促進食品工業發展，咖喱製成咖喱粉，出現即食咖喱，更易登上一般民眾的飯桌，在大城市逐漸成為平民美食。所謂洋食餐廳，主要在大城市，日式咖喱飯普及全國，靠的是軍隊。

明治時代日本走向軍事化，海軍編制學英國，於是也觀察包括英國海軍的食物，英國海軍吃咖喱，日本人也吃，很多士兵從軍後，在軍中第一次嘗試洋食、咖喱飯。咖喱適合配飯，士兵吃得飽，1910年出版的《軍隊料理法》，羅列的食譜就包括咖喱飯。

二次大戰後日軍解散，海上自衞隊延續了海軍的咖喱傳統，退役軍人帶着咖喱的記憶回到家鄉，日式咖喱出現更多變化，但共同點是偏甜、配日本米。

日本國民為學習西方文化而改變自身飲食習慣，結果創造了他們的咖喱。日式咖喱還增加了小麥粉分量，變得糊糊的，加入醬菜且使用日本人食開的黏米，將咖喱「和食」化。明治維新是日本的重要轉捩點，這時代的人們每天體驗不同新事物，不僅技術上革新、觀念上改變，也是味覺的新體驗。

每樣事物有好有不好，咖喱太多油，有人說不要食太多，也有指咖喱主要成分薑黃素有助活化腦部、預防失智，甚至癌症云云，而咖喱其他香料各有不同抗菌作用，我就不大清楚，偶爾吃吃開心就好。

▲ 日本有人設計一款咖喱飯專用盤，白飯鋪上像座山，咖喱汁分開放底下，像山腳下的湖泊，交織出一幅山水畫。