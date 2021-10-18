Switch OLED主機 機迷熱捧或缺貨 行政人員版 2021/10/18 分享： 任天堂（Nintendo）自推出Switch OLED新版遊戲機，又再掀起購買熱潮。最近有數據指出，Switch OLED版主機在開賣3天內，日本銷量已逾13.8萬部。有日本分析師認為，受芯片短缺影響 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5音樂選單 增Apple Music？ 今日 PS5音樂選單 增Apple Music？ TikTok次季刪除 逾8千萬違規影片 2021/10/15 TikTok次季刪除 逾8千萬違規影片 AirPods傳研新功能 可測體溫促改善姿勢 2021/10/15 AirPods傳研新功能 可測體溫促改善姿勢 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 2021/10/14 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機 2021/10/14 Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 電玩手遊 任天堂 Switch 銷售 日本 媒體