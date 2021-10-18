PS5音樂選單 增Apple Music？ 行政人員版 2021/10/18 分享： Sony去年11月推出PlayStation 5（PS5）遊戲主機，目前僅內置Spotify音樂串流服務。據外媒The Verge最新報道，Apple Music或會登陸PS5，與Spotify一同提 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Switch OLED主機 機迷熱捧或缺貨 今日 Switch OLED主機 機迷熱捧或缺貨 TikTok次季刪除 逾8千萬違規影片 2021/10/15 TikTok次季刪除 逾8千萬違規影片 AirPods傳研新功能 可測體溫促改善姿勢 2021/10/15 AirPods傳研新功能 可測體溫促改善姿勢 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 2021/10/14 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機 2021/10/14 Sony本月全球發布會 料推Xperia系列新手機 Apple Music PlayStation 科技行業 科技硬件 科技軟件 串流 Spotify Spotify（美：SPOT） 商業 香港