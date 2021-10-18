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惠康新概念超市進駐西寶城 引入食街最「鮮」購物體驗

行政人員版 04:00 2021/10/18

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黛安放假都鍾意行下超市，公關姊妹話，全新概念超市Wellcome Fresh惠康「鮮」級市場，上周剛進駐西寶城，呢度佔地5萬平方呎，有多達23個特色主題專區、逾15,000款嘅全新產品同新鮮食材，真係有排行呀。

懷舊肉檔 賣有機無激素靚食材

日前黛安都去睇過，場內3大鮮活食材區域包括新鮮蔬果、肉類及海鮮，搜羅咗多款時令新鮮食材，除咗有泰國和東南亞國家嘅熱帶蔬果，亦有日韓、歐美等直送水果，並引入本土耕種嘅蔬菜；海鮮專區則有逾100款游水及冰鮮海鮮；呢度仲有個懷舊肉檔，主打有機無激素靚肉，如本地飼養、無荷爾蒙添加黑毛豬等，啱晒追求健康優質食材嘅顧客。

Wellcome Fresh更首度引入食街概念，當中包含烘焙、和風美食、韓式料理、Pizza、燒味、熟食、本土小食等。此外，仲有多個食品和日常生活區域，包括麵食、日用品、美酒、素食及寵物專區等，真係好方便。即日起至本周五（22日）店內更有限定驚喜福袋，顧客可以$20帶走價值逾$300嘅產品，每日限量100個，售完即止㗎。

本文轉載自《晴報

惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻（左三）、惠康品牌及市場營銷總監李綺雯（右二）與同事為Wellcome Fresh開幕感興奮。

食街包含烘焙、和風美食、韓式料理、Pizza、燒味、熟食、本土小食等。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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