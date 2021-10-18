表揚傑出市場推廣精英 推動業界精益求精

▲ 從應屆參賽的市場推廣計劃中，鄭善強喜見業界更願意跳出傳統框架，投入更多創意並加強與客戶的互動，以配合疫情令消費模式出現轉變。

出色的宣傳推廣在疫情下成為一大重點，助企業砥礪奮進。由香港管理專業協會舉辦、素有業界「奧斯卡」稱譽的「HKMA/ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎」（下稱獎項），今年首獲ViuTV及Now TV冠名贊助，繼續秉承優良傳統，表揚傑出兼具無限創意的業界精英，為同業樹立榜樣，全方位驅動市場推廣專業，精益求精。

隨着新冠肺炎疫情持續，環球經濟大受影響，一向與國際市場緊密接觸的香港亦面對極大挑戰。鑑於宣傳推廣與社會文化密不可分，擔任獎項籌委會主席逾30年的香港管理專業協會副主席、香港電視娛樂有限公司高級顧問鄭善強留意到在疫情期間，從參賽的市場推廣計劃中，體現出經濟環境以至普羅市民購物習慣的轉變，企業更願意跳出傳統框架，糅合創意及加強與客戶的互動，以迎合變化萬千的市場，從而創造更大的商機，務求配合市場的走勢，從困境中積極捕捉新機遇。

關注用家需要 捕捉潮流走向

隨着科技的發展，虛擬銀行逐漸興起，成為近年市場上的焦點，並在今屆獎項中大放異彩。「在10個入圍作品中，有5個皆與虛擬銀行或金融科技有關。」鄭善強指出，虛擬銀行由零開始打入市場，致力透過以創意主導的宣傳企劃 ，擴大市場份額，提高知名度，加上注重優質的用戶體驗，鼓勵公眾共同參與市場推廣構思，並積極收集外界意見作為改良服務的基礎，這些都值得不同行業的企業參考。

近年廣受歡迎的本港偶像組合Mirror與Error，化身成為廣告「寵兒」。為配合熱潮，鄭善強觀察到不少參賽作品都選擇與他們合作，推出既貼地又引來公眾關注的市場推廣計劃。他形容這個歷史悠久的獎項猶如市場策劃的脈搏，能捕捉社會現時的潮流趨向，以致在同業之間的認受性不斷提高，並期望透過參賽展現其創意與實力，與業界分享其優秀的市場推廣計劃，今年的參賽作品亦較以往有所增加。

運用社交媒體影響力 突圍而出

踏入數碼科技世代，資訊在世界各地迅速流轉，鄭善強認為企業在社交媒體上應用得宜，往往能突圍而出。「現時不少同業着重設計用家分享的內容，使宣傳效用更大。」他更稱社交媒體的影響力在新世代中無可比擬，不少新企業的成功都源於網絡傳遞的威力，猶如過往的口碑行銷（Word-of-Mouth）。網絡宣傳擁有強大的感染力，能夠牽動用家的情緒，企業可選擇把受歡迎的產品廣告及相關資訊在網絡分享，形成多方位的宣傳手法。社交媒體的力量亦有助中小企在有限的資源分配下，迅速在市場留下足跡。

為推動業界的良性發展 ，並為同業建立交流和提高品牌吸引力的平台，獎項每年一度舉辦的觀摩大會，都吸引超過六百位市場策劃人聚首一堂，專心致志地聆聽每年最受注目的市場策劃，互相借鑑，砥礪互進 。

準備參賽的機構，可留意明年3月至4月期間，由主辦方舉辦的經驗分享會，會邀請歷屆的得獎公司及市場策劃人分享成功經驗，讓有志參賽的企業及市場策劃人裝備自己，以最佳表現迎戰，一同推動業界發展。

（資料由客戶提供）