▲ 花旗銀行數碼營銷及市務部主管成靜雯指出，該行一貫致力推展與時並進的理財服務，盡應各式客戶的需要。

數碼科技急速發展，新一代已習慣透過網上平台或手機應用程式購物，以至處理各項服務。花旗銀行於去年底推出全新數碼理財體驗服務「Citi Plus」，配合數碼世代的財富增值需要；當中同樣突破傳統的市場推廣計劃，亦成為應屆「傑出市場策劃獎」的入圍項目，彰顯該行在數碼財富管理的卓越成就。

市場環境瞬息萬變，作為負責任及以客為本的金融機構，花旗銀行數碼營銷及市務部主管成靜雯指出，該行一貫致力推展與時並進的理財服務，盡應各式客戶的需要；而兼具理財教育與創新理財體驗的數碼服務——「Citi Plus」，正為數碼世代度身訂造，讓他們可從中獲得適切所需的理財攻略與服務，藉此逐步建立及累積財富。

持續注入新元素 提高客戶參與度

針對市場推廣，成靜雯稱，花旗銀行亦密切留意市場的最新理念和技術，持續為宣傳項目注入新元素。「以這次脫穎而出的市場推廣計劃『Citi Plus Launch Campaign』為例，我們採用了在銀行業屬於較新穎及破格的推廣手法——cocreation，由服務特色設計、用戶體驗，以至市場推廣策略等，均由客戶、KOL、代言人、花旗銀行香港及亞太區的同事共同打造，真正做到100%共創，由此亦能更準確了解客戶的真正需要，從而為他們度身訂造更多合適的產品及服務。」

與此同時，從市場推廣角度來看，成靜雯直言，「co-creation」這個推廣手法亦有助增加客戶參與度（engagement level），繼而吸納更多潛在客戶成為「Citi Plus」的一分子。「考慮到Citi Plus是專為數碼世代理財需要而設計的全新服務，由構思到完成的規模皆非常龐大，我們不但邀請了逾1,000多名目標客戶參與市場調查、訪問及焦點小組，收集他們的意見，更特意在香港成立了不同的workstreams，集合本地及亞太區不同部門的專才，大家上下一心，秉承以客為本的精神共同合作，令有關項目可更有效率地完成，更重要是找到一個平衡點，在設計一系列貼心服務以滿足客戶需要之餘，亦能符合商業模式的考慮。」

Unlearn自己 Relearn客戶

事實上，為達到以客為本的目標，成靜雯強調，花旗銀行多年前已為市場推廣訂立「unlearn banking, relearn customers」的策略，幫助銀行推出一系列貼近客戶需要的產品，如Bank in Hand 1.0和2.0等，以便能化身業界先驅。

▲ 「Citi Plus」為數碼世代度身訂造，讓他們可從中獲得適切所需的理財攻略與服務。

「我們相信『逆水行舟，不進則退』這個永恆道理，即使以往有多成功，每時每刻也要抱着謙虛的心，忘記過往的成功，要unlearn自己，relearn顧客，才可真正了解客戶的痛點及需要，制定貼心的產品及服務，亦讓他們覺得有共鳴及滿意。」

成靜雯補充，在「Citi Plus」中，該行正透過cocreation與客戶保持緊密聯繫及互動，了解他們對手機銀行服務的期望及要求，力求做到真真正正幫到他們的理財服務。

在推廣成效方面，成靜雯引述，Citi Plus全面覆蓋存款、投資、保障及消費（扣帳卡及信用卡）等服務，料可滿足數碼世代的不同理財需要。「未來我們會繼續努力為不同客戶推出更多、更好的產品及服務，進一步鞏固花旗銀行在數碼財富管理以至業界的領導地位。」

（資料由客戶提供）