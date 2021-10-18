「雙層牛肉巨無霸，醬汁洋葱夾青瓜，芝士生菜加芝麻，人人食過笑哈哈！」麥當勞香港於1984年推出的巨無霸急口令，既是家喻戶曉的廣告，也成為不少人的集體回憶。麥當勞香港於今年推出的「McDonald's Big Mac x姜濤（Keung B）」市場推廣計劃，為這個傳誦已久的巨無霸急口令添上時代感，再次掀起城中熱潮。

提起麥當勞香港最廣為人知的食物，相信巨無霸必定榜上有名。1975年麥當勞落戶香港，巨無霸已在餐單之上，自此一直穩佔麥當勞食物銷售榜的前列位置。但正正因為巨無霸的歷史地位，使它在年輕顧客群（GenZ）之中，更有「Daddy's Burger」之稱。麥當勞香港首席市場策略及數碼體驗官曹天麗表示，為與GenZ建立更緊密的聯繫，公司決定再次推廣王牌食品巨無霸。「我們認為要為這個長青產品加入新元素，並希望為一眾GenZ帶來充滿新鮮感的滋味體驗。」

增強與顧客的互動

要將巨無霸再推至另一個高峰，曹天麗認為要與時並進，於固有產品內加入新元素，才能為大眾帶來新鮮感。「首先在宣傳方面，除了使用傳統的綫上綫下宣傳渠道，把產品推廣至大眾顧客群，因應麥當勞香港希望將巨無霸推廣至GenZ。因此，我們根據有關目標顧客群的喜好及習慣，制定相應的宣傳策略，邀請他們喜愛的明星作推廣代言人，並推出社交媒體遊戲，增加顧客與朋友，甚至與品牌之間的互動，從而以軟性推銷手法推廣產品。」結果在推廣計劃舉行期間，獲得大量顧客於社交媒體廣泛討論和參與，反映是次推廣策略走對了方向。

▲ 麥當勞香港於今年推出「McDonald's Big Mac x姜濤（Keung B）」市場推廣計劃，掀起城中熱潮。

GenZ的偶像眾多，例如Mirror隊內亦有不少成員是目前炙手可熱的偶像，為何麥當勞香港會選擇姜濤做巨無霸代言人呢？曹天麗闡釋，「除了因為姜濤人氣高企之外，他於出道前曾經於跑馬地麥當勞的廚房內兼職，而他最喜愛的食物碰巧又是巨無霸。因此，我們就決定誠邀這位既受GenZ歡迎，亦確確實實是麥當勞食品忠實粉絲的年輕偶像，擔任是次推廣項目的代言人，藉此與GenZ產生共鳴。」

廣告成為文化現象

在宣傳成效方面，曹天麗引述調研結果，指在推廣期間，麥當勞香港錄得50%的巨無霸銷售來自35歲或以下的顧客群，並得到超過1,500萬的口碑媒體（Earned Media）和成為Google上最高搜尋量的關鍵詞。此外，「麥當勞x姜濤」更成為一種文化現象，大量「麥當勞x姜濤」的畫像、創作物品如雨後春筍般湧現，在城中掀起熱話。

曹天麗補充，由以上統計數據和網上熱潮可見，麥當勞香港這次的推廣計劃，使其在市場銷售和提升企業形象方面均得到正面增張，並且將巨無霸的形象翻新，使它成為GenZ喜愛的食品，成功將巨無霸的滋味繼續承傳下去。

（資料由客戶提供）