香港人在疫情之下無法外遊，頓時少了一份樂趣，但仍然可以在自己的家發掘新奇有趣的體驗。香港旅遊發展局（下稱旅發局）去年推出「旅遊．就在香港」計劃，不但鼓勵市民做自己的旅客，更產生乘數效應，為旅遊、餐飲、零售及酒店業界帶來數以千萬元計的本地消費額，成功刺激經濟及帶動正面的氣氛。

2020年初，新冠肺炎疫情肆虐全球，旅遊業及相關的零售、飲食及酒店業均大受影響。旅發局因應疫情變化及新常態的出現，迅速制定新的對策，考慮到旅客暫時未能到訪，決定先營造好本地氣氛，在去年6月推出「旅遊．就在香港」計劃。

以「賞你遊」及「賞你住」為例，市民只需要於本地零售及餐飲商戶的實體店消費滿800港元，即可換取價值500港元的本地遊名額一個或本地酒店折扣優惠，藉以鼓勵市民到實體店舖消費，維持消費鏈及帶動旅遊業氣氛。



計劃的反應非常熱烈，首輪「賞你遊」的1萬個名額於推出5日內迅即爆滿，旅發局於是決定在今年5月推出第二輪計劃，並將名額倍增至2萬個。至於瞄準Staycation大行其道而推出「賞你住」計劃，首輪合共約2萬個名額，開放後迅速爆滿，於今年9月加推的第二輪「賞你住」，反應同樣熱烈。

乘數效應刺激消費

數字顯示，兩項計劃合共4輪的優惠，成功刺激本地消費，參加活動的市民實際消費金額，較最低換領要求的800元，高出80%，為餐飲及零售業界製造乘數效應。而「賞你住」活動亦令酒店的客房收入，帶來倍數的升幅。



此外，旅發局推出一站式平台，集合本地商戶數以萬計的推廣產品及優惠，網站推出至今的瀏覽人數高達410萬。旅發局製作深度遊攻略，以六大主題介紹香港，涵蓋六大主題包括海濱、文化、娛樂等，並精心挑選15條精采的路，合共逾120個景點。網站更設有互動地圖，讓市民按圖索驥，遊走香港的同時，發掘周邊的精采優惠。

一站式食買玩平台

全新製作的10條「Hello！ Hong Kong」短片，由荔枝窩到鹽田梓、由製作點心到釀造豉油，以嶄新的角度介紹香港獨特的傳統文化和隱藏驚喜。短片廣受歡迎，至今的瀏覽量高達85萬次。

旅發局期望，鼓勵市民遊歷香港，重新認識這個城市，再透過市民與旅發局共同推介給內地與海外旅客。待旅遊恢復，便可早着先機，吸引全球旅客重臨香港。

跟香港人一樣，旅發局靈活善變又熱愛「食買玩」，未來會繼續為市民搜羅不同的優惠和介紹鮮為人知的景點，鼓勵香港人在港旅遊，帶動氣氛，並與業界保持溝通及合作，待疫情好轉後推動本港旅遊業盡快復甦。

（資料由客戶提供）