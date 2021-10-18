▲ 鍾錦輝指出，為配合疫情新常態推的市場推廣計劃，結合電競遊、外賣服務及模型車換購，廣泛關注公眾留家抗疫的需要。

作為用心服務每位道路使用者的能源公司，香港蜆殼有限公司（下稱Shell）於去年嚴峻疫情下，推出以「Top Cars, Race Now︰ Refuel Shell V-Power, Re-energize in NewNormal」為主題的宣傳企劃，為港人在家帶來更多娛樂，達致多贏。

提到這個獲得廣泛回響的推廣計劃，香港蜆殼有限公司燃油部市場推廣經理鍾錦輝（Kenneth）指出，當時適值本地疫情第三波出現後兩個星期，學校正實施網上授課，不少公司也實行Work From Home（在家工作），加上限聚措施令娛樂活動、朋友聚會及體育比賽全面停頓。大部分人皆留家抗疫，減少駕車或乘車外出，或許令生活枯燥，做事乏勁，卻苦無對策。

▲ 換購模型車後，只須下載Shell提供的App，即可讓模型車變身為遙控車。

「我們在推廣計劃中重點支持市民留家抗疫，推出藍牙遙控車可以鼓勵大家在家自娛。」他補充，Shell舉辦模型車換購活動，客戶於Shell油站選購Shell V-Power汽油滿指定金額，便可以優惠價換購合金模型車，配合Shell專設的手機應用程式（App）及藍牙電池，便能讓模型車秒變成遙控車，安坐家中亦可隨時與家人對賽。

▲ Shell於推廣計劃中舉辦合金模型車換購活動，配合專設的手機應用程式及藍牙電池，更能變身遙控車。

贊助電競活動 接觸新一代

Shell一向是環球賽車盛事中F1法拉利車隊的贊助商，鍾錦輝強調，香港團隊在疫情中亦夥拍本地賽車及電競運動團隊舉辦「Shell 虛擬山路競速大賽2021」，將大帽山的路段100%轉化為模擬賽道，深受電競迷喜愛，也讓不少未滿18歲的汽車發燒友與Shell有機會互動，化身潛在客戶。

自推廣計劃出台後，鍾錦輝引述，Shell的市場佔有率和Shell V-Power的選用量皆有增長，成效彰顯。「最新的油站推廣繼續秉承現行推廣方針，讓不同道路使用者包括電動車車主及新一代車主，都可以有駕臨Shell的理由，使品牌及業務達致可持續發展。」

（資料由客戶提供）