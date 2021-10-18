▲ 天星銀行airstar請來人氣節目《全民造星》靈魂人物花姐及《全民造星3》 參加者擔任電視廣告主角。

利用金融科技，將銀行服務提升至不受時間、地域限制的虛擬銀行，近年開始在香港流行，目前市場上已有8間，如何能突圍而出？去年請來人氣節目《全民造星》靈魂人物花姐及《全民造星3》參加者Ansonbean及Timo擔任電視廣告主角的天星銀行airstar，以打工仔兩大心願「加薪」及「放假」作為主題，在社交媒體引起熱話，成功帶動品牌銷售。

很多人以為， 虛擬銀行只是為20多歲的年輕人而設。天星銀行airstar市場推廣部Managing Director, Head of Marketing and Corporate Communications周美華則認為，當所有競爭對手都跑向同一群客戶，客戶很容易便會將眾多品牌混淆，企業要有效推廣自然變得更為困難。為了跟競爭對手在品牌形象上有較鮮明的區別，我們特意瞄準30歲的young adult，因應他們對銀行服務的獨特需要而規劃市場推廣策略。」

不論資產多寡 皆可享星級服務

在人生路上正處於轉變階段的30歲一群，開始計劃結婚、生育，或選擇進修，甚至創業，周美華指他們普遍在此時頓悟到累積財富的重要性，對銀行服務有更大需求。「我們的市場策略就是瞄準這群客戶，並以『無分等級，人人星級』定位，意謂不論資產多寡，所有客戶同樣享有星級銀行服務，打破傳統以資產值劃分客戶等級的做法。而透過金融科技，開設銀行戶口更不受時間、地域限制，24小時隨時隨地最快5分鐘辦妥。」

▲ 天星銀行airstar以全港打工仔最有共鳴的口號——「全民加薪、全民放假」，作為電視廣告的主題。

天星銀行airstar以全港打工仔最有共鳴的口號——「全民加薪、全民放假」，作為電視廣告的主題，入圍應屆「傑出市場策劃獎」，也贏得很多港人共鳴。周美華直言，現今市民大部分時間手上都拿着電話，更活躍於各社交媒體，整體媒體消費模式已有很大改變，我們在開展市場推廣時，亦必須重視與客戶的互動率。」

為此，周美華補充，天星銀行airstar於去年下旬冠名贊助ViuTV選秀真人騷《全民造星3》，先令觀眾對銀行留有印象，進而請來《全民造星》靈魂人物花姐及《全民造星3》參賽者擔任廣告主角，講出打工仔心聲︰「老闆，我想加人工」、「我都係想抖下啫」。「由此帶出我們令人人期望可達到，因為只要成功開戶，即可獲得5%活期存款年利率，貸款亦可享60日免息免供。」品牌在兩個月贊助期間打響知名度，並成功在社交媒體引發熱烈討論，令存款及貸款數字大大提升。

（資料由客戶提供）