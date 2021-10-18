▲ ZA Bank以「做壞規矩 做好銀行」作口號，期望讓公眾產生共鳴。

深信科技發展的終極目標，旨在讓人的生活變得更好。ZA Bank敢於打破傳統界限，建立出與眾不同，以構思真正符合用戶需要的銀行服務，並決定以「做壞規矩 做好銀行」作為市場推廣計劃的主題，進一步推廣服務理念。

▲ ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪指出，該行堅持「用戶共創」的理念，將用戶的聲音融入產品的發展與設計過程

傳統銀行服務受既有框架所局限， ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪（Calvin）指出，該行堅持「用戶共創」的理念，除突破傳統地將用戶的聲音融入產品的發展與設計過程外，在市場推廣方面同樣抱持「做壞規矩」的宗旨。「有別於坊間經常採用以明星代言或巨額廣告投放等宣傳模式，我們精心計劃每項推廣素材的內容，同時致力發揮科技賦能的成本優勢，將整體營運成本策略性地投放廣告，務求達致最大的成本效益。」

提到是次入圍決賽的推廣計劃，Calvin稱，ZA Bank為用戶提供24/7的全天候銀行服務，在正式開業時亦透過零門檻、1%活期存款利率引領市場，以及藉全港首創自訂卡號為用戶的銀行卡賦予意義。「在ZA Bank看來，沒有任何事情屬理所當然。我們提倡『做壞規矩』，全因想『做好銀行』，將那些沒有先例可循的想法落實到手機應用程式，為廣大用戶帶來多一個選擇。為此，我們以『做壞規矩 做好銀行』作口號，開展市場推廣計劃，期望讓公眾產生共鳴。」

針對去年大眾的喜好，Calvin闡釋，ZA Bank大膽嘗試與七師傅合作拍攝宣傳片，其幽默風格打破風水師一貫嚴肅的形象，與「做壞規矩」的理念一脈相承，結果在社交媒體上引來極大回響，讓更多人認識ZA Bank。

業務可觀增長 奠定領先地位

自「做壞規矩 做好銀行」的連串市場推廣推出以來，Calvin表示，ZA Bank的存款和貸款兩大業務均出現非常可觀的增長。綜合市場數據，截至2020年12月31日，香港的虛擬銀行合共錄得42萬用戶、150億港元存款，以及10億港元貸款。當中，ZA Bank的用戶數量、個人存款及貸款量分別為22萬、60億港元和6.5億港元，皆在虛擬銀行中處於領先地位。去年，ZA Bank更幾乎佔所有虛銀盈利收入的一半。

「與此同時，我們獲得超過3 00,000 名用戶支持， 當中近9成來自用戶口碑（ word of mouth）及自身營銷渠道（organicchannels）。」他喜見ZA Bank App的下載次數亦升200%，排名由此前的第33位躍升至平均第10位，而在Apple App Store及Google Play Store上的用戶評分也保持高達平均4.7分。

（資料由客戶提供）