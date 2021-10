▲ AXA安盛將應用程式命名為Emma,成為客戶日常的小幫手,令品牌形象更人性化。

每個人的智能手機內必定裝有手機應用程式,少則十數個,多則上百,大家普遍會視之為一個硬件功能;AXA安盛的市場推廣計劃,則將應用程式命名為Emma,成為客戶日常的小幫手,令品牌形象更人性化。

AXA安盛以「Everyday Gets Better with Emma」市場推廣計劃,榮獲今屆「傑出市場策劃獎」優秀獎。公司看準目標客戶群機不離手的習性,將推廣資源主要投放在數碼媒體,以及利用micro-influencers於不同社交媒體分享及宣傳AXA安盛的保障。廣告中設定以Emma為名的流動應用程式,將保險公司化身成為客戶日常生活的小幫手,帶出代表AXA安盛的Emma在客戶有需要時,如何能帶給對方具同理心及相關的24小時支援,令品牌形象更鮮明、更人性化。

Emma的推廣計劃大大提升品牌形象,同時為AXA安盛的應用程式帶來超出預期目標50%的新用戶,有接近9成的受訪者對Emma廣告感到非常喜愛。此外,在疫苗未推出時,AXA安盛提供全港首創的免費疫苗副作用保障,亦為公司帶來新客戶,為更多人提供保障,充分發揮保險業未雨綢繆的宗旨。

