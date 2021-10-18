▲ WeLend再度推出深化A.I.形象的市場推廣計劃，成功突出產品服務創新的優勢。

作為WeLab Group旗下首個品牌，也是香港最大的純網上貸款平台，WeLend着重應用金融科技革新貸款行業，力求透過引入嶄新的A.I.科技，為客戶提供更個人化、更簡便、更快捷的貸款體驗，為此再度推出深化A.I.形象的市場推廣計劃，獲得各界廣泛關注。

對於運用科技推展金融服務，WeLend秉承以客為先的理念， 並於去年推出主題為「The WeLend A.I. Evolution Re- engineering the Future of Loan Business」的推廣計劃，令行銷策略在傳統的貸款行業中令人更感耳目一新，並突出產品服務創新的優勢。

在疫情下， 市民都盡量減少外出，WeLend運用A.I.技術將產品服務提升，同時運用大數據分析每位客戶的需要；過程中更能減省營運及人手批核時間，讓他們足不出戶就能完成整個貸款過程，由申請、批核至過數皆全自動處理，真正做到比快更快，以致能領先業界。

此外，瞄準年輕一代為目標客戶群，在推出品牌廣告前，WeLend會先進行多次用戶調查，以了解該批客戶最想要的貸款體驗，並針對其所需不斷改良。自市場推廣計劃推出後，在整體市場貸款量下跌近20%的情況下，WeLend的純網上貸款業務亦較市場表現優勝70%。現時平均每8個香港人，就有1個向WeLend申請貸款，未來會繼續結合科技，以最度身訂造的體驗，將最好的服務帶給客戶。

（資料由客戶提供）