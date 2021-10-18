Viu TV最傑出市場策劃人

傑出市場策劃人

麥當勞香港首席市場策略及數碼體驗官

曹天麗

要做到一個成功的市場推廣策略，首先是以顧客為中心，清楚他們的喜好、需求等，從而規劃出推廣策略的框架。為了可針對性及有效地向目標顧客群傳遞宣傳信息，我們更要時刻留意市場及不同界別的潮流，緊貼顧客群消費模式的改變及趨勢，藉此更靈活地運用不同的宣傳渠道，以達到最佳的效果。對是次能代表香港麥當勞參與角逐獎項，並獲得「最傑出市場策劃人」及「傑出市場策劃人」兩大殊榮，我深感榮幸，尤其高興是在參賽過程中，可向各位評審分享令自己引以為傲的市場推廣案例，彼此作出交流。我亦特別感謝香港麥當勞團隊及廣告媒體公司一直以來的支持，未來會繼續努力精益求精。

傑出市場策劃人

ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管

吳忠豪

機會從不等人，市場策劃人做決策時應該果斷捕捉時機，同時亦需具備卓越的執行能力落實計劃。非常榮幸獲得本年度「傑出市場策劃人獎」。ZA Bank在去年才正式開業成為銀行界的新丁，不但從「香港第一間虛擬銀行」一步步走到「香港第一虛擬銀行」，更於業務起步階段獲頒這項殊榮，與本地知名品牌齊名，這無疑是對我和團隊建立新品牌的肯定，在此特別鳴謝ZA Bank團隊的支持，將看似瘋狂的創意化作受歡迎的市場營銷活動。期望繼續「做壞規矩，做好銀行」！

傑出市場策劃人

ABC Pathways集團創辦人

黃林趣玲

作為連續第二屆取得「傑出市場策劃獎」的教育機構代表，我深深感激主辦單位以及一眾評審對我及團隊的認同。作為傑出市場策劃人，我認為要在業界取得領導地位，必須緊記以「仁氣」作為我的座右銘，顧名思義，即以仁愛的心及寬大的氣度對人對事，兼具這兩大要素，必然能成就美事。與此同時，整個ABC團隊上下一心，彼此擁有共同的價值觀，以至他們在逆境中展示的回彈力及節奏一致的團結力量，均是ABC成功的關鍵。

優秀市場策劃專才

麥當勞香港市場總監

吳姍霖

要成為市場策劃精英，離不開站在顧客的角度，了解他們的喜好和需求。而在敲定及實行推廣策略前，更要以顧客觀點再度審視推廣策略，並時刻回歸此初心，以微調計劃細節，達至最佳效果。很榮幸能獲得「優秀市場策劃專才」獎項，尤其高興是得到大會評審團對我在市場策劃及推廣工作上的認同和肯定，也衷心感謝公司與團隊一直的鼓勵及支持；而在是次比賽中能與各位評審及市場策劃專才交流，對我而言更是非常寶貴的經驗。

優秀市場策劃專才

渣打銀行（香港）有限公司香港品牌及市場推廣部董事

舒可如

我很榮幸能夠獲選為本年度的「優秀市場策劃專才」。當中特別要誠摯感謝專業評判團給予我的肯定、渣打銀行管理層的信賴、同事及工作夥伴的幫助，以及家人的支持。

（資料由客戶提供）