《魷魚遊戲》風潮所及，在街上，看到糖餅販賣，宣傳上還打正旗號，《魷魚遊戲》糖餅上市，全城挑戰開啟」，店員也穿一色帶logo制服招徠，說玩一趟《魷魚遊戲》同款。糖餅方面，看手工及大小，平到幾元一個也有。就用個透明膠袋包裝，上面自然印着三角、圓形和正方的形狀logo，不知內裏的話，真以為是真正的劇集周邊餅仔。

貴的餅，則賣到三十元（人民幣，下同）。大塊一點，手工也細緻，看來都不用來吃，而是趕潮流，拍照或短片，發社交媒體，又或者做手信和開慶祝會時用。最大商機該是不遠的萬聖節，因為套紅色工作服太搶眼，又夠神秘。淘寶有賣同款，一百六十九元一套，叫《魷魚遊戲》連體衣cosplay用，平台顯示有五千套賣出，面罩則五十六元起。綠色的Jacket，其實似足舊中國的學校運動服，本來就有賣，問題是現在要爭號碼。Netflix老細就整了套四五七號。

中國淘寶大軍在這話題消費中，效率全勝但當然也是不公，因為根本沒版權，而官方電商Netflix Shop中推出的，卻非劇中同款，且賣大約三百多元。

不過最反諷是，Netflix根本沒在中國落地，熱潮只是看外電跟風？

也不是，近來通過微信及網盤可得到的外國電視資源真是快得驚人，只要花點時間，甚麼熱門新劇，又或者荷李活新片，影展勁片，都可找到。所以見到有外國人說，現在中國的盜版市場真被制止下來了，因為坊間都見不到光碟店，這當是對市場最大的誤解。

一早分析過Netflix的亞洲策略，正式落地中國短期內沒可能，就算以審查版進中國，也大失意義。現在Netflix能做的，只是買些中國產劇集去播，叫做多些華語作品。單看這全球最勁影視大勢的內容創意，再比對中國的古裝和婆媽現實劇，水平還差太遠。