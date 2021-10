吃辣悟出人生的「激辛道」

近期愛上看Netflix播放的日劇《激辛道》,故事講述男主角猿川健太,被公司由大阪調了去東京分部,負責公司飲料業務的新工作。本來完全不嗜辣的健太,第一天在同事替他安排的迎新晚餐裏,發現全部同事都非常喜歡吃辣,而且個個都是戰鬥格,原來他們是靠吃辣去激發自己的積極心、上進心和鬥心,即使是辣到大汗淋漓,也要邊滴汗邊品嘗。

同事們也用辣度去形容難搞客戶,例如,三級辣是普通麻煩,十級辣則是世紀級極度難搞之人。當同事們看見新來的健太抵不住辣味要狂飲水時,臉上不其然露出瞧他不起的神態。健太的上司邊流着汗邊鼓勵他:在「辛」上多加一劃是幸福的「幸」,喻意辣盡甘來。於是,健太在新老闆的影響下,開始訓練自己的味蕾,並迷上超辣料理,透過一些吃辣的過程悟出人生道理,解決了工作上遇到的棘手難題和麻煩客戶。

日本人拍料理題材的劇集向來耍家,之前的《深夜食堂》和《孤獨的美食家》就是出色作品。我喜歡在忙累回家後,看一兩齣劇集當作回氣時刻。夜晚看《激辛道》,不知何解,日本製作就是有能力把美食拍到令觀眾感受到食物的色香味之本事,那些美食的close-up鏡頭,令人愈看愈餓愈心思思想跑到廚房煮個宵夜,我是集集都邊看邊掙扎:To eat or not to eat?That is the question。又,今次是以「激辛」為主題,看見主角吃辣吃到滿頭大汗,我在電視機前也像感同身受,看得有點發熱。日本劇一向watcher-friendly,通常十至十二集就完,不累贅,是我的煲劇首選。

但順帶一提,關於吃辣,有很多人以為吃辛辣可祛濕,其實吃辣椒可能會加重濕氣,皆因廣東地帶濕氣重,香港人普遍都有濕熱陰虛的身體狀況,再吃辣椒或會令體內濕氣未袪但內熱又過盛,形成上火徵狀。辣其實可分兩種:辣椒辣和胡椒辣。辣椒辣對我們住在廣東的人會容易加重濕熱,嗜辣的朋友可選胡椒辣,因胡椒辣比辣椒辣能袪濕,比較適合廣東人體質。