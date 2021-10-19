吃辣悟出人生的「激辛道」

近期愛上看Netflix播放的日劇《激辛道》，故事講述男主角猿川健太，被公司由大阪調了去東京分部，負責公司飲料業務的新工作。本來完全不嗜辣的健太，第一天在同事替他安排的迎新晚餐裏，發現全部同事都非常喜歡吃辣，而且個個都是戰鬥格，原來他們是靠吃辣去激發自己的積極心、上進心和鬥心，即使是辣到大汗淋漓，也要邊滴汗邊品嘗。

同事們也用辣度去形容難搞客戶，例如，三級辣是普通麻煩，十級辣則是世紀級極度難搞之人。當同事們看見新來的健太抵不住辣味要狂飲水時，臉上不其然露出瞧他不起的神態。健太的上司邊流着汗邊鼓勵他：在「辛」上多加一劃是幸福的「幸」，喻意辣盡甘來。於是，健太在新老闆的影響下，開始訓練自己的味蕾，並迷上超辣料理，透過一些吃辣的過程悟出人生道理，解決了工作上遇到的棘手難題和麻煩客戶。

日本人拍料理題材的劇集向來耍家，之前的《深夜食堂》和《孤獨的美食家》就是出色作品。我喜歡在忙累回家後，看一兩齣劇集當作回氣時刻。夜晚看《激辛道》，不知何解，日本製作就是有能力把美食拍到令觀眾感受到食物的色香味之本事，那些美食的close-up鏡頭，令人愈看愈餓愈心思思想跑到廚房煮個宵夜，我是集集都邊看邊掙扎：To eat or not to eat？That is the question。又，今次是以「激辛」為主題，看見主角吃辣吃到滿頭大汗，我在電視機前也像感同身受，看得有點發熱。日本劇一向watcher-friendly，通常十至十二集就完，不累贅，是我的煲劇首選。

但順帶一提，關於吃辣，有很多人以為吃辛辣可祛濕，其實吃辣椒可能會加重濕氣，皆因廣東地帶濕氣重，香港人普遍都有濕熱陰虛的身體狀況，再吃辣椒或會令體內濕氣未袪但內熱又過盛，形成上火徵狀。辣其實可分兩種：辣椒辣和胡椒辣。辣椒辣對我們住在廣東的人會容易加重濕熱，嗜辣的朋友可選胡椒辣，因胡椒辣比辣椒辣能袪濕，比較適合廣東人體質。