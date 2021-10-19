華永會復修百年葬冊 從文獻看葬務歷史

墳場似是陰森之地，但留心察看，其實亦蘊含豐富的歷史細節。華人永遠墳場管理委員會最近就委託文物復修專家，復修幾本於墳場沿用百年的文獻，斑駁的紙頁、地段編號等資料，都滿載歲月變遷的痕迹。

講到墳場組織，華人

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