華永會復修百年葬冊 從文獻看葬務歷史 副刊版 2021/10/19 分享： 墳場似是陰森之地，但留心察看，其實亦蘊含豐富的歷史細節。華人永遠墳場管理委員會最近就委託文物復修專家，復修幾本於墳場沿用百年的文獻，斑駁的紙頁、地段編號等資料，都滿載歲月變遷的痕迹。 講到墳場組織，華人 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎 2021/10/16 五星級酒店The Hari 獲頒「最佳高檔酒店」獎 90後行山女子組合 行遍香港50座高山挑戰難度 2021/10/16 90後行山女子組合 行遍香港50座高山挑戰難度 新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街 2021/10/15 新都會廣場「喵喵遊園會」加推主子美食街 兩大主題樂園Halloween 惡人再臨vs互動驚嚇埋身體驗 2021/10/15 兩大主題樂園Halloween 惡人再臨vs互動驚嚇埋身體驗 WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞 2021/10/14 WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動 參加水牛基圍生態導賞 將軍澳 宗教 柴灣 香港仔 希慎