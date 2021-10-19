扮傻經典？ 逃過二戰審判的日本戰犯

昨天談到日本人愛吃咖喱，昔日軍隊有份推廣，軍中伙食咖喱不可少，咖喱送飯，士兵吃得飽。士兵吃飽後上戰場，進行侵略戰爭，日本法西斯的種種罪惡行徑，中國人可不能忘記，需時刻警醒自己。日本新任首相岸田文雄趁靖國神社秋祭，雖未有前往參拜，但亦奉上祭品，軍國主義陰魂不散。

而在二次大戰後的東京審判，遠東國際軍事法庭審訊由盟國起訴，要為日本侵略行為負責的28名甲級戰犯。戰犯中唯一平民大川周明，卻因為在法庭打人一巴掌而重獲自由，打的還是戰犯中的戰犯東條英機，究竟怎麼一回事？後世還有一種講法，大川其實詐癲扮傻逃過刑罰。

有一本書《A Curious Madness：An American Combat Psychiatrist, a Japanese War Crimes Suspect, and an Unsolved Mystery from World War II》，作者為Eric Jaffe，台灣譯版名叫《逃離東京審判：甲級戰犯大川周明的瘋狂人生》，詳細講述了這件事。東京審判，有人稱為「日本的紐倫堡審判」，目的就像紐倫堡審判清算納粹德國罪行一樣，審訊日本的戰爭罪行，戰犯包括日本戰時首相東條英機及軍方將領等，還有大川周明，雖然是甲級戰犯，但他的身份是平民。

大川並非政治人物，亦無軍職，但在思想界被稱為「日本法西斯主義之父」，鼓動日本社會走上軍國主義、軍事擴張道路，盟國相信他是日本高層的智囊，對侵略戰爭起推波助瀾作用，因而作出檢控。

《逃離東京審判》書中寫道，1946年5月3日，大川周明被帶到法院提審時，完全就是個瘋子模樣。他坐在被告席後排中間位，正對法官席，前面坐着東條英機，東條招牌式的禿頭和圓框眼鏡異常顯眼。所有被告中，只有大川周明與眾不同，沒有那種場合該有的拘謹，他穿寬鬆睡衣的模樣，甚至讓人覺得可笑。

法庭書記誦讀各人長達55條罪狀時，大川顯得有些焦躁、坐立不安，不時低聲亂語，又解開「睡衣」鈕釦滑下肩膀衣角。書記唸到第22條訴狀，大川突然起身，臉上帶「邪惡笑容」向前方東條英機禿頭拍了一掌，令東條錯愕（請【按此】觀看「大川庭上打東條英機」視頻），轉身看了一下，再轉回頭面色尷尬，庭內一陣騷動，法官宣布休庭，憲兵把大川拖走時他仍喧鬧不休。

第二天開庭，法官指示為大川進行心理評估，帶他離開法庭以便其他庭訊進行。大川在等待室又打了一位美國人一巴掌，還稱自己發現從空氣中攝取營養的方法，所以很久沒有進食。

大川這些言行讓媒體如獲至寶，事件成了國際媒體頭條新聞。後來專家鑑定指他精神有問題，不宜受審，就此逃過刑責，1948年東條英機等7名戰犯在巢鴨監獄接受絞刑後，大川獲釋回家，活到71歲過世。

庭上拍打東條英機 真傻定假懵？

作為甲級戰犯，他究竟是難以接受失敗的事實，幻想破滅以致神智恍惚、舉止失常，抑或詐癲扮傻逃過審判？若干年後，大川回憶說，他對旁聽者把一場審判秀當作公義之事相當惱火，一時衝動就往東條英機腦袋拍一巴掌，藉此粉碎法庭內可笑的肅穆云云。

不過，美國中情局有關大川周明的個人紀錄如此寫道：「甲級戰犯所謂精神錯亂乃是偽裝。」《逃離東京審判》一書作者的祖父Daniel Jaffe是美軍精神科醫生，他有份判定大川精神異常，無法繼續受審，這次鑑定亦成為歷史爭議。有陰謀論則說，其實是美國為主導的軍事法庭放過大川，因為以大川的學術根底，擔憂他在法庭上雄辯滔滔，宣揚右翼學說，抨擊美國的諸種惡行云云。

廣東話中，「裝傻」意思的很多，普通話說的「裝」，對譯廣東話是「詐」，裝病、裝聾作啞，廣東話說成詐病、詐聾扮啞，「詐假意」就是假裝，還有詐傻扮懵、詐癲扮傻、詐癲納福之類。堂堂一個懂8種語言的大學教授、思想家，能力高又充滿熱情，卻運用在日本軍國主義道路上，到了生死關頭，又不面對事實選擇逃避，在法庭以瘋子行徑竟然可以騙過專家鑑定，扮傻避過制裁固然無賴，但我們做人有時詐傻扮懵，只要沒有傷害他人，卻不失為一種處世之道。

日本有一位作者創造「傻瓜力」指數來衡量快樂，愈傻愈快樂。傻瓜之所以是傻瓜，並非智力有問題或詐傻扮懵，而是EQ高，情緒管理得好，所有事從容面對。以傻人的方式生活，騙一下自己和別人，大家都舒服的話，有何不可？

榮耀也罷，屈辱也罷，都以平和心態面對，少一些無奈與感慨，多一份從容淡然，「寵辱不驚，閒看庭前花開花落；去留無意，靜觀天邊雲捲雲舒。」讓生活成為一泓平靜的水，人生是一朵自在的雲。傻，不過不是蠢。