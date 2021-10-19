港推電子支付 宜瞄準民生行業

眾所周知，內地兩大電子支付巨頭支付寶和微信支付，在香港已發展多年，過往是內地遊客購物消費使用較多，為適應香港市場，陸續推出支付寶HK和微信港幣錢包，以方便香港居民，但以個人過去消費付款時的觀察，並無多少人使用，而對用的人來說，都是掃碼付款而已，也似乎感受不到兩種支付方式有甚麼本質區別。

其實，不同的電子支付工具，有非常大的場景驅動差異，其應用發展也離不開龐大的剛性消費需求支撑。支付寶的核心支付場景就是淘寶，在淘寶購物，自然就是用支付寶，各類商舖優惠、退貨退款等場景，也都與支付寶有關。有了電商購物消費慣性，自然也就培養了使用支付寶的習慣和信任，支付寶因此發展壯大。

支付寶＋微信 囊括內地支付需要

然而，如同支付寶HK要求捆綁信用卡一樣，內地支付寶強制要求捆綁銀行卡，很多老人由於不熟悉手機程式的複雜操作，亦擔心銀行卡綁定手機的安全問題，便不會也不敢使用支付寶，而微信支付提供零錢包功能，毋須捆綁任何銀行卡，有零錢餘額就可以使用，因此很多年輕人不定期按需要為父母轉幾百元到零錢包，讓父母用於買早點、買菜、打車等小額支出，子女再也毋須通過銀行卡轉帳滙款，父母也毋須再取現金進行消費，安全可靠地用微信掃一掃就完成。

這樣一系列場景的實現，不僅解決了子女和父母之間的資金操作，更是促進了內地小商小販、的士司機等採用電子支付進行小額收款，可以說微信完善彌補了支付寶所不能觸及的支付場景，將內地電子支付的使用拓展至全民範圍。正是支付寶和微信支付在使用場景上的不斷強化，培養出內地用戶使用電子支付的慣性，以至如今在內地，如果購物時拿出現金或刷卡，反而是比較奇怪的事情。

持續吸引市民使用 培育完整生態

香港特區政府推出的電子消費券政策已進入第二期，原意除了促進本港消費提振經濟，亦有推動電子支付發展的目標。的確，在過去兩個月時間，感覺到可用電子支付的場合明顯增多，很多市民為了使用消費券，也都安裝使用了電子支付工具，但當花完這幾千元消費券，尤其是有些人購買貴價商品一次性花完後，很容易回到過去舊有支付習慣。如果沒有剛需性應用場景或誘因，引導消費者持續不斷使用電子支付，是無法培養出用戶使用慣性，亦難以培育出完整的電子支付生態系統。

在香港日常生活中，吃快餐、買餸、坐地鐵巴士、搭的士、繳付帳單等，多屬於小額高頻的支付場景，亦是民生經濟中不可或缺的重要部分。如果將來政府再推行消費券政策，不妨考慮面向特定民生行業，發放小額消費券，培養市民高頻多次使用電子支付，亦可持續幫助民生行業尤其是小商戶，低成本使用電子收款工具，在惡劣的經濟環境中，得到穩定的生意收入，最終政府的投入將會得到經濟和社會效益最大化。

▲ 如果將來政府再推行消費券，不妨考慮面向特定民生行業，發放小額消費券，培養市民高頻使用電子支付。（資料圖片）