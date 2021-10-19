「醜食潮」掀起 慳錢又能救地球

在購買飲品時，大家都寧要包裝整齊，也不要罐子或紙盒凹陷，結果這些賣相不佳的飲料最終會被丟掉，日本有飲品公司卻以超低價出售，減少食物浪費。近年各地都掀起「醜食潮」，只要食物味道好，賣相並不重要，最緊要慳錢又能救地球。

日本宮崎縣國富町街頭的自動售賣機所賣的罐裝或樽裝飲料，以低至10日圓（約0.7港元）的跳樓價發售，皆因罐子或膠樽被碰撞後凹凸不平而沒人願選購，即使飲品公司老闆以低價賣給僱員也無法清貨，為免最終被送到堆填區，決定以超低價賣給消費者，並在售賣機上標明包裝有瑕疵，但絕對可安全飲用，目的是要喚起民眾對食物浪費的關注。

食物包裝現瑕疵 無礙品質營養

根據聯合國最新報告，2019年全球有逾9.3億噸食物被浪費，當中61%被當成家居垃圾丟棄。英國愛丁堡大學研究指，歐洲每年有5,000萬噸蔬果因外觀不佳沒人要而被送到堆填區。結果是浪費珍貴食物，導致每年全球有9.57億人因缺糧食而要捱餓，任由食物在堆填區腐爛釋出甲烷，加劇氣候暖化。

事實上，食物或包裝上的瑕疵，並不影響到食物的品質和營養價值。因此，外國近幾年興趣醜食運動，希望改變消費者的價值觀，願意接受「樣衰」但營養價值好的食物。

例如，美國Imperfect Foods和Misfits Market直接從農場購買哪些沒人要的醜蔬果，然後以低於零售價30%至50%的價錢買給消費者，既可讓農民減少損失，亦讓消費者以超平價買到食物，又可減少食物浪費，締造多贏局面。

醜蔬果「升級再造」 變美味小食

新加坡Confetti Snacks將醜蔬果「升級再造」（upcycle），變成美味可口的小食；美國Good Use利用賣相差的水果製成一瓶瓶鮮果汁，都是化廢為寶的做法，既可減少浪費，亦為原先要丟棄的良物找到新商機。

在香港，嘉道理農場呼籲市民接受醜食物，強調食物上的輕微花點或斑痕，外形彎曲或不對稱，並不影響蔬果的味道及營養，若大家包容蔬果的外表上的差異，就能有效減少糧食浪費。

除了改變消費觀，還可以透過科技來減少食物浪費。例如英國有手機應用程式與當地食肆聯繫，市民透過App看到附近哪家食肆、超市有剩餘食物，在打烊前以折扣價購買，甚或聯繫食物銀行前來領取，既可幫助基層，亦可確保品質安全的剩食不會被丟掉。

惜食運動在本港日趨受落，但市民須拒絕以貌取食，讓醜食革命得以茁壯，才能令遏止食物浪費事半功倍。

▲ 近年各地都掀起醜食潮，市民須拒絕以貌取食，減少食物浪費。（資料圖片）