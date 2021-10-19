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莫斯科地鐵 推人臉辨識支付

行政人員版 2021/10/19

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本港交通工具逐步引入二維碼（QR Code）電子支付，而莫斯科交通局近日於其地鐵推出Face Pay人臉辨識支付。乘客入閘前，毋須購票或手機支付，只要掃描面部即可入閘。

市民須透過當地的地鐵程式

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欄名 : 科技新知

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