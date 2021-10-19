莫斯科地鐵 推人臉辨識支付 行政人員版 2021/10/19 分享： 本港交通工具逐步引入二維碼（QR Code）電子支付，而莫斯科交通局近日於其地鐵推出Face Pay人臉辨識支付。乘客入閘前，毋須購票或手機支付，只要掃描面部即可入閘。 市民須透過當地的地鐵程式 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5音樂選單 增Apple Music？ 2021/10/18 PS5音樂選單 增Apple Music？ Switch OLED主機 機迷熱捧或缺貨 2021/10/18 Switch OLED主機 機迷熱捧或缺貨 TikTok次季刪除 逾8千萬違規影片 2021/10/15 TikTok次季刪除 逾8千萬違規影片 AirPods傳研新功能 可測體溫促改善姿勢 2021/10/15 AirPods傳研新功能 可測體溫促改善姿勢 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 2021/10/14 美國加密幣交易所 擬年內推NFT平台 俄羅斯 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 交通 電子支付 QR Code 莫斯科 人臉辨識