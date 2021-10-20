  • 26°C
香港時間 : 20211020日 (三) 02:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶

副刊版 2021/10/20

分享：

帝苑酒店Le Soleil越南餐廳首次聯乘日本高端美容護膚品牌ALBION，推出獨有的「花果．美肌下午茶」（圖1，$628 /兩位用，另加一），讓食客品嘗美食同時可護膚。

下午茶美食，由越籍女廚師杜翠玲

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐
今日
尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐
8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司
2021/10/18
8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司
BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐
2021/10/16
BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐
帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題
2021/10/16
帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題
劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯
2021/10/15
劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯
日本 產品 品牌 酒店 餐廳 美食 法國 尖沙咀

上一篇文章

將軍澳新食力 創意窩夫主題餐廳

下一篇文章

尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？