Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶 副刊版 2021/10/20 分享： 帝苑酒店Le Soleil越南餐廳首次聯乘日本高端美容護膚品牌ALBION，推出獨有的「花果．美肌下午茶」（圖1，$628 /兩位用，另加一），讓食客品嘗美食同時可護膚。 下午茶美食，由越籍女廚師杜翠玲 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 今日 尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐 8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司 2021/10/18 8大美食專櫃進駐一田大埔 大阪發祥街頭小吃+高顏值手鞠壽司 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 2021/10/16 BIBI & BABA推出全新星馬菜套餐 帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題 2021/10/16 帝景酒店推出 90分鐘午市點心放題 劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯 2021/10/15 劉一手香港首間直營店又一城 開幕 必點升級版麻辣紅油湯 日本 產品 品牌 酒店 餐廳 美食 法國 尖沙咀 魚 蛋