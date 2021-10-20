Le Soleil越南餐廳 x ALBION 全新花果．美肌下午茶

帝苑酒店Le Soleil越南餐廳首次聯乘日本高端美容護膚品牌ALBION，推出獨有的「花果．美肌下午茶」（圖1，$628 /兩位用，另加一），讓食客品嘗美食同時可護膚。

下午茶美食，由越籍女廚師杜翠玲

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