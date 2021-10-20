尖沙咀凱悅酒店推出 環球燉煮料理自助餐

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出全新的環球燉煮料理自助餐（午市$358/位起，晚市$668/位起，另加一），供應一系列中、日、泰、印及西式的經典燉煮美饌，讓食客在秋冬季可暖心又暖胃。

日式：巨鍋燉煮的日式相撲火

...