早一陣子提及，在中國重新吹得正盛的港風回歸，似還可持續多陣。不僅各位被標榜為灣區明星的中年藝人在綜藝節目走紅或come back，上周就連中國現時最矚目的歌唱選秀節目《中國好聲音》，總決賽的冠軍，竟然是一位由李克勤作導師指導，全程唱着粵語歌的廣東台山姑娘伍珂玥。

這位被形容為灣區周慧敏的伍珂玥，參賽歌曲其中一首即為梅艷芳的《蔓珠莎華》，過程中也唱了《床前明月光》，而《梅艷芳》這傳記電影，亦落實能在內地公映。更多的其他選唱作品，都是她出生前，八九十年代香港經典流行曲，如《海闊天空》、《飄雪》、《假如》等。

就連那長鬈髮、公主裙以至唱腔和舉手投足，真是十分三十年前港味玉女，而整個比賽過程，她最接近的競爭對手，則是位叫王靖雯的中性打扮微胖女生。當然，伍珂玥還是演繹得動聽，但總體而言，只能說是翻唱得頭頭是道，卻沒有很大的個人特色，亦沒有通過編曲把經典歌曲全新演繹。大概是香港靚聲韋綺姍翻唱經典的水平。

於是她的勝出格外惹來猜想。因為以過往經驗，這種全國性的比賽，如果選唱廣東歌，大部分過兩關後就淘汰了。事後，伍珂玥被誇讚為來自灣區的粵語流行曲新代表，這個稱號可圈可點，令人想到一種政治正確又合乎香港粵語talent融入大灣區的大敘事。

當陳小春們在他們的節目中，已經再三撇掉自己的香港身份，而改稱為大灣仔。伍珂玥的成功故事有勵志以外的宣傳作用，像在說：粵語歌曲的傳承，也不需要一定來自香港。但同樣，粵語歌在全國還有發展空間，來吧，年輕人，只要有才能，中國市場還是極之歡迎你的。