自小喜歡鵪鶉蛋，細細隻，很可愛，加上兒時經常聽外婆說，鵪鶉蛋有益，一定要我多吃。她是順德人，對飲食烹調有順德人獨有的心得，我的饞嘴，或多或少是她培育出來的。我和外婆感情深厚，鍾愛鵪鶉蛋或也是思念她的一種方式。

不知何時何地，坊間冒出吃一顆鵪鶉蛋，膽固醇就會超標的說法。幸好我天生反叛，不盲信權威，凡事自己求證：首先，食鵪鶉蛋多年，自身未見有膽固醇超標。再訪查研究，《Journal of Food Composition and Analysis》於二○○三年曾說明，吃下四至五顆鵪鶉蛋所攝取的膽固醇，跟吃一顆雞蛋一樣。而二○一五年，美國早已取消每天膽固醇攝取上限，還提出少吃蛋以免膽固醇過高的說法已落後。環觀人類飲食和醫療歷史，多少被標籤有益的，後來發現是對人類有害的，多少被強說成無益或毫無科學根據的，其實正正是人體所需的。

鵪鶉蛋含有非常豐富的維他命A、B1、B2和D，還有鐵、蛋白質、腦磷脂、卵磷脂，所以小朋友吃了會腦筋精靈，對貧血的女性有補血作用，也是虛弱老人或病者的上佳滋補品。中醫藥學早已記載，鵪鶉蛋味甘，性平，有補益氣血、強身健腦、豐肌澤膚之效；日本《養鴿》一書也把鵪鶉蛋定為「卵中佳品」。

鵪鶉蛋殼，愈多棕褐色斑點愈好，放在水裏烚熟最健康，但若有時想轉換口味，可試試我近期最愛的做法：糟鹵半枝至一枝（舊式雜貨店有售，分量視乎鵪鶉蛋或其他食材多少），魚露、糖、室溫白開水適量，把上述材料調至味道合宜，放入洗乾淨的杞子，然後再放入一打或兩打烚熟了的剝殼鵪鶉蛋，放雪櫃浸過夜，食之前半小時可加少少玫瑰露（有小朋友則不宜），包保家人朋友豎指讚好。但請謹記，鵪鶉蛋不能與豬肝一起食用，否則臉部會長出黑斑，因此兩者共食，會妨礙黑色素排出體外。

所謂權威，有時會把好的說成壞，壞的又誤當寶。鵪鶉蛋是好東西，值得平反。